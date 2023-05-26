1160 лет кириллице

На площадке у спорткомплекса «Волна» сотрудники библиотеки провели мероприятие для всех желающих – учеников близлежащих школ и прохожих. Тут были загадки, конкурсы, стихи, занимательные задания для детей и взрослых, интересные вопросы. Программу библиотекари разработали и провели совместно с волонтером и активисткой Школы третьего возраста Ольгой Гавриловой. Участвовали 8-классники из школы № 8, 4-й класс из лицея № 3.

- Поскольку этот день связан с именами равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки, которые ровно 1160 лет назад огласили свое изобретение, ежегодно 24 мая мы отмечаем День славянской письменности и культуры, – говорит заведующая библиотекой-филиалом № 2 Ирина Петрова. – В этом году мы решили провести праздник в таком формате, чтобы могли присоединиться все желающие. Кроме того, мы хотели познакомить детей со словарями русского языка. К сожалению, современные школьники уже плохо ориентируются в печатной справочной литературе, а, между тем, интернет не всегда правильно интерпретирует слова и их значение.

На выставке во время праздника словарям был посвящен целый стенд, на котором можно было найти даже словарь молодежного сленга.

Конкурсы были разные. Больше всего детям понравилась игра «Скажи на русском», где нужно было подобрать подходящее русское слово взамен очередного англицизма. Также школьникам предлагался отрывок из «Ваньки Жукова», в котором библиотекари намеренно сделали девять ошибок – нужно было их найти.

Участники праздника сопоставляли буквы современного русского алфавита с кириллицей тысячелетней давности, учились правильному произношению и расстановке ударений и писали мелом на асфальте буквы старославянской азбуки. С днем рождения, русский язык!

Екатерина Дзюба