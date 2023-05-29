Ленобласть — в топ-3 по производству цветов и грибов
Каждый десятый тепличный цветок России выращивается в Ленобласти. Регион занимает третье место в стране по производству цветов и грибов.
Рубрики: Общество
Итоги тепличного растениеводства за 2022 год подвел Минсельхоз РФ. По данным министерства, Ленинградская область выращивает 10% цветов России и 6,8% культивированных грибов.
«Такие результаты стали возможны благодаря строительству и государственной поддержке крупных тепличных комплексов. Регион компенсирует затраты на выращивание культур и капитальное строительство», — рассказ заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
По итогам 2022 года в Ленинградской области выращено 39,5 млн штук цветов и 8,8 тонн грибов.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.