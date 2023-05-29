«Нужные люди»: делаем дело, творим, созидаем!

Фестиваль «Нужные люди» - проект Гатчинской Школы третьего возраста, проходящий в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст: НКО+старшие» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Нужные люди» – это конкурс добрых дел волонтеров пенсионного возраста, живущих в Ленинградской области. Его задачей стала популяризация лучших практик и достижений людей старшего возраста, ведущих активную общественную жизнь.

- На этом фестивале мы хотим показать обществу лидеров и профессионалов старшего возраста, рассказать об их достижениях, устремлениях, готовности делать добрые дела, объединять людей и вести их за собой, - отметила руководитель региональной организации «Школа третьего возраста» Татьяна Кучер. - Это действительно самые нужные, самые лучшие люди Ленинградской области! Всех их объединяют милосердие, доброта, любовь к ближнему и, конечно, активная жизненная позиция.

- Очень радостно, что у нас в разных поселениях Гатчинского района и по всей Ленинградской области появляются совершенно великолепные Школы третьего возраста, - говорит основатель Гатчинской Школы третьего возраста Нина Ивановна Савицкая. - У нас в приоритете три главных принципа - это образование, развитие и, конечно, добровольчество. И мы очень надеемся, что это движение приобретет массовый характер, и люди «серебряного» возраста будут оцениваться по достоинству. Мы — не бесполезные люди, мы ещё очень много можем сделать для нашего общества!

Всего на конкурс «Нужные люди» было подано около 50 заявок от активистов Гатчинского, Всеволожского, Кингисеппского, Приозерского, Волховского и Выборгского районов (9 организаций и 38 инициативных групп).

Самых «нужных» людей выбирал экспертный совет, в который вошли члены общественной палаты Ленинградской области, представители НКО и районной администрации, специалисты областного добровольческого центра. Участие в итоговом заседании Экспертного совета приняли заместитель председателя областной Общественной палаты Владимир Журавлёв и специалист аппарата палаты Оксана Соколова.

На экспертном совете рассматривались и обсуждались самые разные общественно значимые проекты ленинградцев старшего возраста. С каждым из этих проектов можно ознакомиться на страничке Гатчинской Школы третьего возраста ВКонтакте.

Итоги конкурса

Как признаются участники экспертного совета, выбрать лучших было не просто: по их мнению, буквально каждый из конкурсантов заслуживал награды. Тем не менее 25 мая в Сиверском были озвучены имена лауреатов конкурса в разных номинациях.

Назовем имена лучших волонтеров и активистов «серебряного» возраста из Гатчины и Гатчинского района.

Номинация «Среда обитания»: Алла Ефимовна Савицкая (п. Сиверский), руководитель проекта «Эстафета поколений - эстафета памяти».

Номинация «Мы и внуки»: Вера Георгиевна Бондарева (Гатчина), куратор проекта «Дарю Добро» (социализация детей из приюта реабилитационного центра «Дарина»).

Номинация «Серебряное волонтерство»:

Тамара Алексеевна Миронова (п. Сиверский), руководитель бригады волонтеров Сиверского поселения. Людмила Петровна Семенова (Гатчина), поддержка волонтерских проектов общественным Советом волонтеров Школы третьего возраста.

Номинация «Лидер сообщества»: Татьяна Анатольевна Ефремова (Гатчина), руководитель кукольного театра «Золотой ключик» в Школе третьего возраста.

Номинация «Милосердие»: Валерий Семенович Исаков (п. Сиверский), создатель частного музея «Вещи блокадного Ленинграда», автоволонтер.

Номинация «Образование»: Наталья Федоровна Пидоричева (Войсковицы), проект «Интеллектуальная игра для лиц «серебряного возраста».

Номинация «Спорт и развитие здорового образа жизни»: Валентина Андреевна Балахонова (Гатчина), подготовка команды для Спартакиады пенсионеров, развитие спортивных клубов в Гатчине.

Также на конкурс принимались заявки от старших профессионалов — людей, которые помогают другим людям или организациям, безвозмездно делясь своими профессиональными способностями и знаниями.

Номинация «Интеллектуальный волонтер»:

Наталья Николаевна Гасан (Гатчина), проект «Дари людям добро». Привлечение волонтеров из школы парикмахерского искусства для стрижки детей из Ресурсного центра п. Сиверский, помощь бойцам в военном госпитале.

Ольга Васильевна Гаврилова (Гатчина), проект «Шестое чувство». Волонтер по связям с общественностью, редактор мемуаров и статей о людях пострадавших во время Великой Отечественной войны.

Нина Васильевна Миронова (Гатчина), проект «Бабушкин десант» для детей, находящихся в приюте реабилитационного центра «Дарина».

Номинация «Консультант»: Игорь Анатольевич Наумов (Гатчина), проведение юридических консультаций для пожилых людей.

Номинация «Культура и искусство»: Татьяна Анатольевна Тарлецкая (п. Войсковицы), проекты «Русские композиторы» и «Психология музыки», проведение музыкальной терапии для пожилых людей Войсковицкого поселения.

Номинация «Волонтеры»: Ирина Васильевна Смирнова (Сиверское поселение), помощь в проведении добровольческих акций и патриотических мероприятий.

Юлия Лысанюк