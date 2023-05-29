В России — новый проект по бесплатному летнему спорту

Состоялось первое заседание федерального организационного комитета марафона. В него вошли трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы от Ленинградской области Светлана Журова, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов, многократный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев и другие.

Марафон пройдет с 1 июня по 12 августа по всей стране.

«Инициатива спортивного марафона «Сила России» поддержана общественниками из разных регионов страны. Более 1000 социально ориентированных некоммерческих организаций уже готовы помочь в организации акции. Некоторые из этих НКО представлены в нашем организационном комитете: «Всероссийская Федерация Самбо», Российский Союз Спортсменов, ДОСААФ России, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, Юнармия и многие другие. Уже определены первые площадки (их более 500), записаться на которые можно с 1 июня», — отметила депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко.

Для участия можно будет зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru и выбрать понравившуюся площадку на интерактивной карте. Фильтрация идет по региону и населенному пункту. Карта покажет, какие площадки доступны, какие можно посетить с ребенком, а где оборудована площадка для инклюзивного спорта. После регистрации на конкретную тренировку на электронную почту придет билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он подтверждает бронирование места, а номер дает возможность принять участие в лотерее.