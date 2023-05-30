Выставка детских работ на тему экологии открылась в Научно-образовательном центре в Гатчине

Рисунки, поделки и фотографии на тему экологии, выполненные детьми от 5 до 18 лет, можно увидеть в залах Научно-образовательного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ по адресу: улица Рощинская, д. 19.

Выставка открыта с 30 мая по 30 июня в рабочие дни с 10 до 17:00.