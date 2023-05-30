Выставка детских работ на тему экологии открылась в Научно-образовательном центре в Гатчине
Приглашаем всех желающих на выставку работ участников Художественного конкурса в рамках программы «Школьная экологическая инициатива».
Рубрики: Общество
Рисунки, поделки и фотографии на тему экологии, выполненные детьми от 5 до 18 лет, можно увидеть в залах Научно-образовательного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ по адресу: улица Рощинская, д. 19.
Выставка открыта с 30 мая по 30 июня в рабочие дни с 10 до 17:00.
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