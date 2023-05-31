Ленобласть — с «Защитниками Отечества»

В торжественном открытии филиала в Выборге на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с участниками специальной военной операции.

— Такой филиал — это родной дом для участников специальной военной операции и их семей. Здесь в режиме одного окна они могут получить любую консультацию и помощь. Наша задача — наполнить это здание жизнью, чтобы здесь было уютно и тепло, — подчеркнул глава региона, открывая филиал.

Александр Дрозденко вручил медаль «За воинскую доблесть» II степени участнику специальной военной операции из Выборгского района Дмитрию Бородулину.

На выборгской площадке фонда расположены кабинет специалистов Медико-социальной экспертизы,

психолого-психотерапевтическая служба, юридическая служба, учебные аудитории для проведения курсов переподготовки по новым профессиям,

пункт проката и выдачи технических средств реабилитации, помещения для отдыха, тихая библиотека, переговорная и помещение для волонтеров.

Вторая площадка фонда в Ленинградской области сегодня также начала работу на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, здесь проходит подготовка участников СВО с инвалидностью. Готовится к открытию третья площадка в Гатчине, которая станет центральной для фонда в регионе. Для сопровождения участников СВО в Ленинградской области прошли обучение 35 социальных координаторов.