Ленобласть распространила выплаты при ранении на бойцов ЧВК

Таким образом, бойцы ЧВК в случае ранения (либо их семьи — в случае гибели бойца) также станут получателями региональной поддержки. Ранее выплаты распространялись только на военнослужащих ВС РФ из Ленобласти.

В случае ранения из бюджета Ленинградской области выплачивается от 500 тыс. до 1 млн. рублей.

В случае гибели — 2 млн. рублей.