Ленобласть распространила выплаты при ранении на бойцов ЧВК
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко установил региональные выплаты при ранении/гибели для бойцов ЧВК — организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе СВО.
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Таким образом, бойцы ЧВК в случае ранения (либо их семьи — в случае гибели бойца) также станут получателями региональной поддержки. Ранее выплаты распространялись только на военнослужащих ВС РФ из Ленобласти.
В случае ранения из бюджета Ленинградской области выплачивается от 500 тыс. до 1 млн. рублей.
В случае гибели — 2 млн. рублей.
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