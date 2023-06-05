Гатчина примет всероссийские соревнования по бадминтону «Белые ночи»

Участие подтвердили 260 спортсменов из 18 регионов России. От Ленинградской области на турнире выступят 27 бадминтонистов, среди которых мастер спорта России Георгий Петров, кандидаты в мастера спорта Всеволод Черкасов и Георгий Сивцев.

За награды соревнований будут бороться юниоры и юниорки до 19 лет, юноши и девушки до 15, 17 лет, мальчики и девочки до 13 лет. С 10 по 11 июня соревнования «Белые ночи» пройдут между мужчинами и женщинами.