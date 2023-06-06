Мемориал в деревне Дони Гатчинского района подключен к электричеству

«Строители работали по временной схеме электроснабжения. Еще зимой поставил задачу подключить объект к постоянному питанию раньше срока. Сегодня спектр возможностей значительно расширился. За этот месяц планируется проложить внутриплощадочные сети и выполнить благоустройство. Затем к новой подстанции подключат башенный кран, с помощью которого будет установлен монумент», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА, проложили кабельную линию 10 кВ и смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии. Надежность электроснабжения обеспечит реклоузер – специальное устройство, которое позволяет, в том числе выполнять повторное автоматическое включение линии электропередачи при незначительных технологических нарушениях.

Параллельно на объекте завершаются работы по подключению к газовым сетям.

Строительство мемориала в деревне Дони ведется в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Открытие памятника состоится 27 января 2024 года, в День снятия блокады Ленинграда. Согласно проекту, высота памятника достигает 40 метров. В центре архитектурной композиции ― статуя матери с двумя детьми.