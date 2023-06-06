Область разрабатывает новые меры поддержки матерей

«Благодаря поручениям президента Российской Федерации В.В. Путина у нас практически в 6 раз увеличилась бюджетная поддержка семей с детьми ― с 2,2 млрд рублей в 2017 году до 12,2 млрд рублей в 2023-м. Федеральный бюджет значительно нарастил свою поддержку: в 2017 году давал 197 млн рублей, сейчас ― 4,5 млрд рублей, и мы 3,7 раза увеличили финансирование ― до 7,7 млрд рублей: беспрецедентная поддержка, ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С 2017 года Ленинградская область в разы увеличила количество детей и семей, которые получают социальную поддержку. Так если в 2017 году различные пособия и помощь получали 44,3 тысячи детей из многодетных семей и 62,8 тысячи семей с детьми, то в 2022 году помощь получали 75,4 тысяч детей из многодетных семей и 189,1 семей с детьми.

Глава региона отметил, что в регионе есть тенденция на увеличение рождаемости, в частности растет число рождений третьих и последующих детей.

«Люди понимают, что в регионе созданы условия для многодетных семей. Теперь наша задача увеличить число тех, кто решается завести первого и второго ребенка, чтобы мамы были уверены, что и финансово, и в карьере они не потеряют. Предлагаю профильным комитетам, с привлечением науки, государственных институтов проанализировать и разработать точечные меры по увеличению рождаемости в Ленинградской области», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как предложила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева, одной из мер, которая способна стимулировать семьи к принятию решения о рождении первого ребенка, может быть создание возможностей для молодой мамы, не выходя из дома, саморазвиваться, реализовывать свой потенциал.

При этом на совещании было отмечено, что особенность ситуации с рождаемостью в Ленинградской области обусловлена наличием рядом мегаполиса. Официально на территории Ленинградской области в 2022 году родилось 12 204 ребенка, при этом в органах социальной защиты меры поддержки получают 14 913 детей, родившихся в 2022 году, среди которых только у 6 996 детей ― место рождения ― Ленинградская область.