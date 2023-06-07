«Соловушки» вернулись в Вырицу с победой!

Ансамбль ручных колокольчиков «Соловушки» достойно представил свое творчество на Международном фестивале-конкурсе «Россия, мы – дети твои», который объединил около двух тысяч участников. Коллектив выступал на легендарной сцене в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Итогом выступления стало 1-е место.

Как поделилась руководитель коллектива Алла Зверькова, юным участникам коллектива удалось проявить себя на все100 процентов в этом конкурсе, и эта победа стала достойным завершением очередного – пятого по счету - творческого года.