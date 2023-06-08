Волонтёры рвутся на «Ладогу»

После отборочного этапа в состав волонтерского корпуса войдут 70 добровольцев, которые будут задействованы в 8 направлениях: от регистрации до медиа сопровождения форума.

Молодёжный образовательный форум «Ладога» пройдёт при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе с 4 по 10 сентября. Участниками форума станут 750 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России: специалисты сферы туризма, эковолонтёры, архивисты, краеведы, библиотекари, сотрудники музеев, руководители и активные участники духовно-просветительских молодёжных сообществ, молодые учёные и преподаватели вузов, представители автомототуризма и караванинга и «Волонтёры Победы». Регистрация на форум открыта на платформе «Росмолодёжь.События» до 12 июля включительно.

Центральной темой мероприятия станет развитие внутреннего туризма, сквозными темами – 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда, межрегиональный туристический проект «Серебряное ожерелье России», акция «МЫВМЕСТЕ». Задача участников – подготовить кейсы повышения туристского потенциала своих территорий по 7 образовательных потоков: активный и приключенческий туризм, культурно-познавательный, экологический и сельский, историко-патриотический, духовно-просветительский, научно-технологический и арктический, а также «Фабрика контента», направленный на обучение молодёжи инструментам продвижения турпродуктов в современных медиа. Итогом работы на форуме станут реальные маршруты и мероприятия, призванные развить молодёжный туризм.