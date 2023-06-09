О жизни и музыке Исаака Шварца расскажет выставка в Приоратском парке
9 июня в Приоратском парке открывается тематическая выставка «Ваше благородие, Исаак Шварц», приуроченная 100-летию со дня рождения композитора. Экспозиция посвящена творческому пути маэстро, его друзьям и великой музыке, которая никого не оставляет равнодушным.
Рубрики: Культура
Тематические стенды подготовлены совместно с мемориальным домом-музеем Исаака Шварца в пос. Сиверский. На выставке можно увидеть фотографии из архива музея, воспоминания композитора из его личного дневника, фотографии его друзей – известных кинорежиссеров, поэтов и культурных деятелей и даже послушать ключевые музыкальные произведения Исаака Иосифовича.
Выставочные стенды установлены в Приоратском парке вдоль дорожки у берега Филькиного озера. Выставка продлится до 29 июня.
Напомним, что 17 июня в 14:00 на площадке фестиваля «Лето.Парк.Кино.» пройдет театрализованный концерт, посвященный 100-летию Исаака Шварца.
Парковое агентство Ленинградской области
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