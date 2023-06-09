О жизни и музыке Исаака Шварца расскажет выставка в Приоратском парке

Тематические стенды подготовлены совместно с мемориальным домом-музеем Исаака Шварца в пос. Сиверский. На выставке можно увидеть фотографии из архива музея, воспоминания композитора из его личного дневника, фотографии его друзей – известных кинорежиссеров, поэтов и культурных деятелей и даже послушать ключевые музыкальные произведения Исаака Иосифовича.

Выставочные стенды установлены в Приоратском парке вдоль дорожки у берега Филькиного озера. Выставка продлится до 29 июня.

Напомним, что 17 июня в 14:00 на площадке фестиваля «Лето.Парк.Кино.» пройдет театрализованный концерт, посвященный 100-летию Исаака Шварца.





Парковое агентство Ленинградской области