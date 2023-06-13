Ленинградских блогеров и журналистов ждут на «лесном» конкурсе

К участию приглашаются блогеры и представители средств массовой информации, рассказывающие о лесном хозяйстве, лесных специальностях, профилактике лесных пожаров, бережном отношении к природе и лесным ресурсам России. Победителей получат дипломы и памятные подарки.

Организаторы конкурса принимают работы, размещённые на телевидении, радио, печатных и интернет СМИ, в номинацию для блогеров «ЭкоБлог» – в социальных сетях Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, RuTube.

Работы принимаются до 31 декабря 2023 года. Итоги конкурса будут подведены в I квартале 2024 года. Подробнее о конкурсе – на сайте Рослесхоза.

Защита леса от огня – одна из составляющих нацпроекта «Экология». Комитет по природным ресурсам Ленинградской области напоминает о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности при посещении лесов.

В случае обнаружения пожара, необходимо позвонить по единому телефону регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111 или единому федеральному телефону прямой линии лесной охраны Рослесхоза: 8-800-100-94-00.