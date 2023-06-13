Онлайн-фотовыставка «Женское лицо российского космоса»

Свой космический полёт Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», он продолжался почти трое суток. Валентине Владимировне принадлежит достижение, которое невозможно ни повторить, ни превзойти. Она остается не только первой, но и единственной женщиной, совершившей одиночный космический полет.

У слова «первопроходец» нет женского рода. Считается, что покорение космоса – это мужская работа, но женщины космонавты выполняют ее наравне с мужчинами, не уступая ни в знаниях, ни в героизме и профессионализме. От России в космосе побывало пять женщин, и каждый такой полет можно назвать историческим.

Онлайн-выставка представляет фотогалерею, посвященную советским и российским женщинам, прославившим нашу Родину своими полетами в космическое пространство и самоотверженной работе на орбитальных станциях.

Редкие фотографии «пяти звёзд» отечественной космонавтики — Валентины Терешковой, Светланы Савицкой, Елены Серовой, Елены Кондаковой и Анны Кикиной —позволят зрителю не только познакомиться с особенностями подготовки к космическому полёту и работе на орбите нашей планеты, но и раскроют подробности простой жизни героинь-покорительниц космического пространства. Сильные и женственные, смелые и трогательные, сосредоточенные и влюбленные в жизнь и свою работу — такими их запечатлел объектив фотоаппарата и запомнили все жители нашей огромной страны.





Познакомиться с выставкой можно по ссылке: https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/temporary_exhibitions/54820/?clear_cache=Y