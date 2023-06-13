Победы баскетболистов к Дню России
На уличной площадке Гатчинской школы №2 11 июня прошли традиционные соревнования по баскетболу 3х3, посвященные Дню России, среди девушек и юношей 2005 г.р и моложе.
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Уже не первый раз в турнире участвуют команды не только из Гатчинского района, но и соседней Псковской области.
По итогам турнира среди девушек победу одержала команда «Триумф» (Локня, Псковская область). На втором и третьем местах – команды Гатчинской школы № 2 «Аэродром» и «Гатчина».
Среди юношей сильнейшей была команда «Стрижи» (Новоржев, Псковская область), на втором месте – «Виктория-стритбол» (Коммунар), на третьем – «Ультразвук» (Новоржев, Псковская область).
Все победители и призёры награждены медалями, грамотами и подарками от Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.
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