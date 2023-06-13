«Высокое небо чтения» в Вырице

Уникальный детский фестиваль проходит в Вырице уже 23 года. За это время он вырос, развился, став одним из самых значимых детских читательских проектов России. Благодаря этому фестивалю за минувшие годы выросло не одно поколение детей, которые не просто читают, но и хорошо разбираются в отличной детской литературе. Можно сказать, что в Вырице ежегодно встречаются одновременно несколько разных миров — детский и взрослый, литературный и художественный. Встречаются, чтобы не только узнать, но и обогатить друг друга новыми открытиями в бесконечном пространстве чтения.

По традиции в первый день фестиваля в детской библиотеке прошла Авторская библиотечная школа. Участие в ней приняли известные писатели, литературоведы, психологи, библиотекари. Темы для дискуссий и семинаров из года в год выбираются самые разные, но все они так или иначе связаны с проблемами детского и семейного чтения. Сложность взаимоотношений детей и взрослых — неисчерпаемая тема, и детское чтение играет в этом не последнюю роль. Тема 2023 года - «Побег детей. Откуда и куда убегают дети в детской литературе».

Встречу открыл директор Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом) Валентин Головин. Он показал, как сильно на «направление» побега детей и подростков влияет книга - от намерений «спасти индейцев» до попыток спасти мир, поражённый войной.

Психолог и писатель Екатерина Мурашова основывает стремление к побегу на биологической программе, заложенной у детей. У ребенка это установка границ и тяга к приключениям, у подростка — сбор «своих» и освоение части мира. На совершение побега в реальности или выдуманном мире, как правило, влияет сила личности.

С самыми маленькими читателями и их родителями встретилась в Книжном саду переводчик и исследователь детской литературы Ольга Мяэотс. В переводе Ольги Николаевны мы читаем книги Астрид Линдгрен, Ульфа Старка, Туве Янссон и многие другие. Речь шла о «безмолвных книгах», то есть о книгах в картинках, о том, как истории «звучат» без слов, и как это позволяет нам создавать свои собственные истории.

Особым событием литературного фестиваля в Вырице стало открытие «Ясновских дней», посвященных жизни и творчеству одного из учредителей ежегодных встреч в Вырице, известного детского поэта, переводчика Михаила Яснова. О том, как Мастер обратился к детской поэзии, как он выбирал точное слово, как его дело продолжается в Библиотеке иностранной литературы им. М. Д. Яснова, говорили Ася Петрова, Ольга Мяэотс, Сергей Махотин, библиотекарь Ирина Батуева.

Во второй день фестиваля, 7 июня, в Вырице проходила закрытая Летняя школа детской литературы. В этот день здесь собрались подростки - лидеры чтения со всей Ленинградской области. Летнюю школу открыл писатель Станислав Востоков. Он делился своим опытом ощущения мира через рисунки, истории и книги. Вместе с ним ребята рассуждали, хватит ли на всех муз, можно ли писать просто за деньги, и где набрать историй, чтобы хватило на всю писательскую жизнь.

Переводчица Ольга Мяэотс знакомила участников Школы детской литературы с искусством перевода. Она рассказала о таких известных переводчиках-первооткрывателях, как Корней Чуковский и Нора Галь, о Михаиле Яснове как переводчике, о своей работе с иностранными текстами. Как считает Ольга Николаевна, именно от переводчика зависит, как поймут говорящего (пишущего), а значит, он должен быть очень точен и внимателен к языку, особенно к родному.

8 июня во дворе Вырицкой детской библиотеки открылся традиционный уличный фестиваль «Читательская улыбка летом, или Книга на каникулах». В рамках «Ясновских дней» ребята вместе с писателями Сергеем Махотиным, Кристиной Стрельниковой, Валей Филиппенко и другими читали стихи Михаила Яснова, играли и веселились. Все вместе размышляли и мечтали о том, что должно быть в идеальной библиотеке и какими должны быть идеальные учителя, сочиняли сказки про всё на свете и придумывали книги про самих себя.

В рамках фестиваля прошли открытые летние студии, в которых творческие мастер-классы для детей провели писатели и художники Сергей Махотин, Ольга Фадеева, Кристина Стрельникова, Аделия Амраева, Ася Петрова, Валя Филиппенко, Наталья Евдокимова. Вместе с сотрудниками библиотеки им. М. Д. Яснова ребята создавали свой собственный календарь со стихами и пробовали себя в роли переводчика.

Все участники и гости фестиваля могли познакомиться с замечательными выставками, открытыми в Вырицкой детской библиотеке. На выставке «Земля травы, ветра, свободных людей» представлены иллюстрации художника Кати Толстой к новой книге Стаса Востокова «Коза и великаны».

Выставка-диалог детей и взрослых — это экспозиция современных и классических произведений, которые особенно нравятся подросткам. Также в библиотеке представлена уникальная экспозиция книг и фотографий о жизни и творчестве Михаила Яснова: «Хорошо здесь видится: до любимой строчки. До последней точки!»

Свои лучшие книжные новинки по традиции представили партнеры летнего фестиваля — лучшие детские издательства Санкт-Петербурга.

Как считает постоянный гость фестиваля в Вырице Сергей Махотин, дети ищут общения со свободомыслящими сверстниками, с книгой, в которой есть герои, похожие на них и которые так же страдают от непонимания и равнодушия и все-таки остаются личностями.

«Чтение — это трансляция любви, - уверена Ольга Мяэотс. - Не только нашей любви — детям, но и детской любви — нам».

Юлия Лысанюк