Земли гослесфонда могут работать на туризм

Направления инвестирования в индустрию гостеприимства региона отражены в Инвестиционной стратегии развития туризма в Ленинградской области – подробнее о ней на площадке ПМЭФ расскажет Александр Дрозденко. Документ, в том числе, содержит информацию о «точках роста» и сроках окупаемости вложений в туристические объекты на Ладоге, Тихвине или вблизи горнолыжных курортов.

«Наш регион привлекателен для любых туристов ― на машинах, на велосипедах, пеших, любителей истории, паломников. Но на сегодняшний день у нас недостаточно мест размещения, мало хороших современных гостиниц, сейчас не хватает минимум 2,5 тысяч номеров. И при всем разнообразии территории, строить отели негде, так как доступные участки — это земли Гослесфонда», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании, посвященном перспективам развития отрасли.

Ленинградская область выступает с предложением внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые территории под рекреационные цели.

Важно, что в этом случае можно будет использовать земли только под туристические объекты — коллективные средства размещения. Рекреационная функция территорий будет сохранена.