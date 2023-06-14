Для культурного досуга в Тайцах

По словам представителя подрядчика – ООО «Стройальфа-Гипс», готовность объекта составляет 62%.

Здание клуба – культурно-досугового центра – на ул. Санаторской, д. 1 было построено в 2013 году. В 2016-м начали проектирование еще двух крыльев здания, соединенных с основной частью галереей. Непосредственно строительство началось в сентябре 2021 года.

На данный момент конструктив здания полностью закончен, прокладываются наружные инженерные сети, в плане – вентиляция и кондиционирование.

На вопрос председателя комитета по строительству, что мешает стройке, подрядчики сослались на проблемы с проектной документацией, которая проходит бесконечную госэкспертизу. От экспертизы зависят сроки строительства. Год ушел только на согласование архитектуры и конструктива, сейчас на корректировке инженерные сети. Есть проблема с ЛОЭСК – с точкой подключения.

Следующий этап после прокладки наружных инженерных сетей – благоустройство. К холодам здание уже готово: отопление в каждом крыле будет дано вовремя. Срок окончания строительных работ по плану – IV квартал 2023 года.

По словам главы администрации Таицкого поселения Ирины Львович, жители очень ждут новое здание культурно-досугового центра. Там разместится музыкальная школа им. Римского-Корсакова. В одном крыле будут классы, во втором запроектированы залы и студии для проведения концертов и групповых занятий.

Екатерина Дзюба