Инкубатор для бизнеса Гатчинского района

Бизнес-инкубатор в Тайцах готов примерно на 60%. Ровно год назад был заключен муниципальный контракт с новым подрядчиком – ООО «Стройальфа-гипс», и процесс пошел. Сделана черновая внутренняя отделка, ведется монтаж системы вентиляции и канализации. Однако наружная отделка здания – под вопросом. Строителей не устраивает качество фиброцементной фасадной плиты, заявленной в проекте: предлагается поменять облицовку на керамогранит – это эстетично и практично. Однако Госэкспертиза не соглашается ни на какие изменения, ведущие к удорожанию проекта. Рассматриваются другие варианты облицовки.

Напомним, реконструкция здания бывшей школы в Тайцах на ул. Юного Ленинца, д. 2 ведется с июня 2020 года. В связи с увеличением стоимости материалов и объемов работ потребовалась корректировка проектно-сметной документации.

В здании планируется разместить производственный бизнес-инкубатор муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района.

Екатерина Дзюба