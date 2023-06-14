Ленобласть увеличивает переработку газового конденсата

Теперь 99% сырья будет перерабатываться на месте. В целом комплекс в Усть-Луге перерабатывает 7 млн тонн сырья в год.

«Наш регион подтверждает репутацию важнейшего транспортного хаба. Несмотря на санкционное давление и изменения в логистических потоках, мощности порта в Усть-Луге востребованы и продолжают развиваться. Мы рады, что компания «Новатэк», вопреки всем сложностям и рискам, не останавливается на достигнутом. Этот проект шел не просто, но нам вместе удалось в кратчайшие сроки уточнить вид разрешённого использования земельного участка, благодаря чему сегодня событие состоялось», — сказал заместитель председателя правительства — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По словам председателя правления компании Леонида Михельсона, проект в Усть-Луге будет расширяться и в 2024 году запланирован ввод третьей очереди перерабатывающего комплекса.

Проект стартовал в 2019 году, инвестиции составили 50 мрлд рублей. Углубленная переработка позволит получить дополнительные объемы производства нефтепродуктов: авиационного керосина, легкой и тяжелой нафты, газойля. Численность сотрудников комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга ― более 800 человек.