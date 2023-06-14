На пьедестале – Дом станционного смотрителя

Серебряный диплом смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития» в номинации «Регенерация исторической застройки и объекты ландшафтной архитектуры» достался проекту реставрации парка Монрепо в Выборге, а бронзовый — Дому станционного смотрителя в Выре.

Награждение победителей прошло на площадке VI Всероссийского архитектурного фестиваля «Архитектурное наследие» в Самаре.

«Очень приятно, что результаты работы наших проектировщиков и реставраторов по достоинству оценили на российском уровне. Это результат работы всей Команды 47! Победителями стали проекты, знакомые сегодня всем ленинградцам и гостям Ленобласти», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.