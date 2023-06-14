Новые школы и общежитие – для молодых гатчинцев

Близится к завершению строительство новой школы на 825 мест в микрорайоне «IQ – Гатчина». Срок завершения строительных работ – октябрь 2023 года, готовность превышает 55%. Застройщик возводит школу по соглашению с правительством Ленинградской области.

Новая школа представляет собой современное 4-этажное здание в стиле квартала IQ, с большой прилегающей территорией, на которой будет футбольное поле для игры по упрощенным правилам, шесть 100-метровых беговых дорожек и несколько площадок: для волейбола и баскетбола, для проведения массовых мероприятий, раздельные площадки для подвижных игр 1-9 классов и школьный огород.

Почти готово к приему студентов общежитие Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского на улице Рощинской. Ввод в эксплуатацию намечается нынешним летом. Новое общежитие на 300 мест построено за счет средств регионального бюджета. В общежитии просторные двухместные комнаты, по два кухонных блока на каждом этаже, большая прачечная, два спортивно-тренажерных зала и актовый зал. Оно закроет потребность в размещении студентов дневной формы обучения.

Также Виталий Лазуткин посетил строительство школы на Аэродроме, которое недавно началось. Школу на 1175 мест застройщик планирует достроить к декабрю 2024 года. Новая школа рассчитана на 47 классов. Внутри здания общей площадью 18,6 тысяч кв. метров появятся залы для драмкружка, помещения для занятий изобразительным искусством и трудом, кружок по хореографии, библиотека и комнаты для отдыха. Снаружи здания предусмотрены беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, настольного тенниса, гимнастики.