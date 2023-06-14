О ходе реализации национальных проектов в Ленинградской области

В 2023 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Ленинградской области реализуются 47 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов.

На реализацию проектов Ленобласти в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 17,53 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 7,55 млрд рублей. Кассовое освоение по состоянию на 01.06.2023 составляет 5,19 млрд рублей (29,6% от общего объема бюджетных ассигнований).

Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 01.06.2023 продолжена реализация мероприятий, направленных на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, а также перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. На закупку лекарственных средств предусмотрено 129 250,66 тыс. рублей. За период январь-май 2023 года количество пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях составило 44 808 человека.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами за январь-май составила 51,2%.

В рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении (ЕГИСЗ)» за период январь-май 2023 года выявлено, что услугами в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций воспользовались 130,84 тыс. человек.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 01.06.2023 функционируют 45 передвижных медицинских комплексов (ПМК), которые были закуплены в рамках проекта в 2019 году. За период январь-май 2023 года количество осмотренных с помощью ПМК составило 58, 29 тыс. человек.

В целях достижения показателей регионального проекта число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» за период январь-май 2023 года составило 3 023,7 тыс. посещений.

В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в медицинские учреждения Ленинградской области за период январь-май 2023 года поставлено 24 единицы медицинского оборудования. Все поставленное оборудование введено в эксплуатацию и функционирует.

В 2023 году в рамках проекта продолжаются строительные работы по объектам «Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района» и «Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района», а также осуществляется разработка проектной сметной документации на строительство объекта «Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница».

Национальный проект «Культура»

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году запланировано оснащение 9 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. По состоянию на 01.06.2023 музыкальное оборудование в полном объеме поставлено в МАУ ДО «Колтушская школа искусств».

В 2023 году планируется завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию Детской школы искусств «Лодейнопольский детский центр эстетического развития». Также в рамках проекта планируется оснащение ГБУК ЛО Драматический театр «На Литейном» и техническое оснащение Государственного мемориального дома-музея Н. А. Римского-Корсакова (филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство»).

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2023 году продолжится работа по повышению квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров. По состоянию на 01.06.2023 обучение прошли 245 человек.

В рамках данного проекта будут вручены стипендии творческим деятелям – 31 стипендия для учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры Ленинградской области. По состоянию на 01.06.2023 средства в полном объеме перечислены стипендиатам за январь-май 2023 года.

Также в рамках проекта предусмотрена грантовая поддержка по 1 млн рублей 3 коллективам, имеющим звание «Заслуженный коллектив народного творчества»: народный самодеятельный коллектив ансамбль «Вереск» Выборгского района, самодеятельный коллектив народного ансамбля песни и танца «Северные узоры» Лодейнопольского района и народный самодеятельный коллектив «Духовный оркестр» Тихвинского района. Средства в размере 1 500,0 тыс. рублей перечислены в администрации Лодейнопольского и Тихвинского муниципальных районов.

ГБУК Ло «Дом народного творчества» в 2023 году будет проведен областной конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры», в результате которого определятся победители в номинациях «Лучший народный коллектив самодеятельного художественного творчества года» и «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года». Коллективы – победители получат грантовую поддержку в размере 320,0 тыс. рублей.

В рамках проекта по состоянию на 01.06.2023 в полном объеме оказана государственная поддержка 7 лучшим сельским учреждениям культуры (выплаты по 250 тыс. рублей) и 12 работникам сельских учреждений культуры (выплаты по 75 тыс. рублей).

В 2023 году в г. Выборг ГБУК ЛО «ВЦ «Эрмитаж-Выборг» запланирована реализация 2 выставочных проектов из собрания Государственного Эрмитажа:

1. выставка «Овеществленная дипломатия. Дары бухарских эмиров» с экскурсионным обслуживанием и аудиогидом - 22.04.2023 состоялось открытие выставки;

2. выставка «Паруса Эллады» с экскурсионным обслуживанием и аудиогидом – запланировано на 4 квартал 2023 года.

По состоянию на 01.06.2023 реализованы крупномаштабные фестивальные проекты:

1) XIX Всероссийский театральный фестиваль им. А. М. Володина «Пять вечеров» - реализуется ГБУК ЛО «Театр на Литейном»;

2) ХVIII Российская выставка «Территория творчества» - реализуется ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»;

3) XVIII Международный им. Н.Н. Калинина Детско-юношеский конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» и XXXI Ленинградский областной Открытый Детский конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» - реализуется ГБУК ЛО «Оркестр народных инструментов «Метелица».

Также в рамках реализации данного регионального проекта продолжится деятельность по проведению волонтёрских выездов на объекты культурного наследия по программе «Волонтёры культуры». По состоянию на 01.06.2023 к мероприятиям привлечено 645 волонтеров.

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в 2023 году планируется создание мультимедиа-гида ГБУК ЛО «ММК «Дорога Жизни».

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» в апреле 2023 года подведены итоги по предоставлению субсидии на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки в 2023 году в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 02.04.2021 № 175. Субсидию на возмещение части затрат получили 8 предприятий Ленинградской области.

В рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» в 2023 году проведены мероприятия:

1. Выставка Продэкспо-2023 (06 - 10.02.2023)

Итогом встреч, которые провели производители продуктов питания из Ленобласти на международной выставке «Продэкспо-2023» стали договоренности о сотрудничестве с потенциальными партнёрами как из России, так и из-за рубежа.

Три предприятия-производителя продуктов питания объединил коллективный стенд Ленинградской области, организованный Центром поддержки экспорта Центра развития промышленности за счет регионального бюджета.

Свою продукцию презентовали производитель тортов глубокой заморозки «Питер Фрост», крупнейший поставщик чайного гриба в России – компания «БАМ», а также производители напитков «Глобус».

За пять дней работы регионального стенда компании Ленинградской области провели более 150 переговоров и встреч с потенциальными партнёрами как из России, так и из-за рубежа.

Компании смогли договориться о взаимовыгодном взаимодействии в дальнейшей работе.

2. Конференция (окружное совещание с регионами СЗФО)

В формате «мозгового штурма» прошло обсуждение экспортных возможностей регионов Северо-Запада и новых мер поддержки для компаний.

Ленинградская область совместно с Российским экспортным центром организовала пилотное совещание по реализации Нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В нем приняли участие представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, а также представители регионов Северо-Запада. По итогам совещания идет в рамках межрегионального сотрудничества прорабатываются совместные мероприятия с регионами из СЗФО: совместная с Калининградом бизнес миссия в Белоруссию, совместная с Санкт-Петербургом бизнес миссия в Дубай.

3. В традиционном формате вебинаров «Час с Торгпредом» прошли встречи:

- с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Армения. В рамках ВКС Торговый представитель Российской Федерации в Республике Армения Анны Донченко представила презентацию, посвященную тематике торгово-экономического сотрудничества России и Армении. Торгпред обозначила наиболее развитые отрасли экономики Армении, особенности выхода на рынок продукции и услуг, а также ответила на интересующие бизнесменов вопросы. В частности, предпринимателей интересовала информация об оптимальных логистических маршрутах, состоянии сетевого «ретейла», перспективах поставок в Армению жесткой упаковки для продуктов питания, мясной продукции, пиломатериалов и др.

По результатам проведенной ВКС достигнуты договоренности о предоставлении заинтересованными бизнесменами Ленинградской области презентационных материалов в целях их дальнейшего изучения сотрудниками Торгпредства, поиска компаний-партнеров и организации B2B-переговоров. совещание с представителями Минпромторга России, Минэкономразвития России, АО «Российский экспортный центр», регионов Северо-Западного федерального округа по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Северо-Западного федерального округа 01.03.2023, на котором сформированы предложения по мерам поддержки;

- с Торговым представительством Российской Федерации в Индонезии 24.04.2023. Участие в мероприятии приняли 30 субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области;

- с заместителем руководителя Торгового представительства Российской Федерации в Индии 25.05.2023, участие в котором приняли 30 субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.

1. В период с 17 по 19 апреля 2023 года состоялась Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области в г. Бишкек (Кыргызстан).

2. 21.04.2023 состоялось награждение регионального этапа всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта в Ленинградской области «Экспортер года». Из 24 компаний Ленинградской области была выбрана 4-ка лучших экспортеров в сферах:

«Экспортер года в сфере промышленности»

«Экспортер года в сфере высоких технологий»

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

«Прорыв года». Членами комиссии было принято решение о введение двух дополнительных номинаций: «Экспортер года в сфере пищевой промышленности» и «Женщина экспортер».

3. 18.05.2023 состоялось заседание Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области, на котором обсуждены вопросы логистики МТК «Север-Юг», экспорта продукции агропромышленного комплекса в страны Африканского континента, а также таможенного администрирования.

4. Круглый стол на тему «Факторы и инструменты выбора экспортного рынка в современных условиях» состоялся 31.05.2023, участие в котором приняли 25 субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.

В рамках реализации проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» в апреле 2023 года подведены итоги по предоставлению субсидии на возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с продвижением продукции (услуг) на внешние рынки в 2023 году. Субсидию на возмещение части затрат получили 8 предприятий Ленинградской области.

Национальный проект «Жильё и городская среда»

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» 23.05.2023 введена в эксплуатацию школа на 1000 мест в г. Кудрово, также в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию школу на 1175 мест в г. Мурино.

В рамках проекта в 2023 году осуществляется строительство 3 объектов улично-дорожной сети, из них 2 объекта: в п. Новоселье Ломоносовского района и в западной части г. Мурино Всеволожского района, с плановым сроком ввода в эксплуатацию в текущем году.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполняется посредством реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» (далее – Программа).

В Программу включены дома, признанные аварийными с 01.01.2012 по 01.01.2017. В соответствии с Программой на территориях 88 муниципальных образований до 1 сентября 2025 года будут расселены 1 059 аварийных многоквартирных дома, общей площадью 235,3 тыс. кв. метров, в которых проживают 15 139 человек.

В 2023 году планируется расселение 48,16 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, где проживают 3 182 человек.

По состоянию на 01.06.2023 расселено 25,95 тыс. кв. метром и 1 646 человек, текущее исполнение показателей обусловлено переселением граждан в 10 МКД, построенных в рамках Программы в 2022 году на территории 8 муниципальных образований (Сясьстройское г.п., Лесколовское г.п., город Ивангород, Лодейнопольское г.п., Янегское г.п., Лужское г.п., Подпорожское г.п., Тихвинское г.п.), а также за счёт приобретения помещений на вторичном рынке жилья.

В настоящее время осуществляется строительство 7-ми многоквартирных домов, общей площадью 39,1 тыс. кв. метров, в которых администрациями 6-ти муниципальных образований будут приобретены жилые помещения у застройщиков в многоквартирных домах (Волховское г.п., Сясьстройское г.п., Каменногорское г.п., город Шлиссельбург, Лужское г.п., Подпорожское г.п.). Ввод в эксплуатацию данных домов планируется в 2023 году.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области для выполнения работ по благоустройству отобрано 106 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях и 5 территорий по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы включают в себя благоустройство парков, скверов, аллей и бульваров, набережных и площадей, спортивных и детских игровых площадок. На 01.06.2023 полностью завершены работы по благоустройству общественных территорий в Сяськелевском сп и Приморском гп, также по 12 общественным территориям готовность объектов выше 75%.

В марте 2023 года завершена реализация проекта-победителя V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – «Центральная площадь» в г. Светогорск.

Также в соответствии с Индексом качества городской среды, рассчитанным Минстроем России, город Кудрово занял первое место по комфортности проживания в группе «Средние города» (население от 50 до 100 тысяч человек), Кингисепп занял третье место в группе «Малые города» (население от 25 до 50 тысяч).

Необходимо уточнить, что городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. По итогам 2022 года к городам региона с благоприятной городской средой добавились перешагнувшие рубеж в 180 баллов г. Кингисепп и г. Ивангород, благодаря чему доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов Ленинградской области составила 70% (23 города из 33).

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в Ленинградской области в 2023 году осуществляется строительство 3 объектов водоснабжения с плановым сроком ввода в эксплуатацию в текущем году – в Ломоносовском районе: водозабор в д. Кипень и водопроводная насосная станция в Русско-Высоцком сп, в Тосненском районе в гп Федоровское также водопроводная насосная станция.

Также в рамках проекта осуществляется реконструкция объектов водоснабжения со сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году – водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района и сети водопровода в г. Кириши, а также реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году.

Национальный проект «Экология»

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2023 году запланировано оснащение специализированных учреждений региона лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов.

По состоянию на 01.06.2023 поставлено 15 единиц техники, из них:

- транспортные прицепы для перевозки вездехода - 9 шт.;

- мобильные универсальные пожарные модули - 4 шт.;

- бортовые лесопожарные автомобили (КАМАЗ) - 2 шт.

В мае 2023 года в рамках проекта на территории Ленинградской области начались работы по лесовосстановлению. Показатель регионального проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на 01.06.2023 достиг 22.6% от запланированных на конец года 88,4%.

Национальный проект «Демография»

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Ленинградской области по состоянию на 01.06.2023 единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания выплачено в Ленинградской области 3496 семьям, материнский капитал получили 611 семей.

За счёт средств ОМС выполнено более 400 процедур ЭКО.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин» в 2023 году запланированы к реализации дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. В настоящее время рассмотрены и одобрены заявки от работодателей, готовых организовать временные или общественные работы, всего одобрено 65 заявок из них, 52 на организацию общественных работ для 522 человек и 13 на организацию временных работ для 407 человек. Также ведется работа по проведению отбора на прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ориентировочное количество обучаемых - 100 чел).

В рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» закуплено 229 доз вакцины от пневмококковой инфекции для иммунизации населения старше трудоспособного возраста.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» 31.05.2023 в г. Каменногорск состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий футболом, волейболом, боксом, единоборствами и кроссфитом. Спорткомплекс рассчитан на посещение 35 человек единовременно. Также в марте 2023 года в рамках проекта был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Гатчина.

Продолжается реконструкция тренировочной площадки в Рощинском гп Выборгского района, объект спорта планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в 14 муниципальных районах из 17 муниципальных районов и 1 городского округа реализуются муниципальным программы общественного здоровья, что составляет 75% от числа муниципальных районов – Бокситогорский, Всеволожский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Кировский, Киришиский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Тихвинский, Тосненский и Сланцевский.

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения за январь-май 2023 года составляют 3.93 литров этанола.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

В рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Ленинградской области» в 2023 году заключено 5 соглашений с предприятиями для внедрения мероприятий национального проекта.

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» по состоянию на 01.06.2023 обучение практикам бережливого производства прошли 62 человека (нарастающим итогом с начала реализации проекта).

В 2023 году по программе «Лидеры ПРО» планируется обучение 9 сотрудников предприятий Ленинградской области. Заявки на обучение подали сотрудники следующих предприятий: ООО «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «ПТК «АРГОС-ЭЛЕКТРОН», ООО «ЭЛЕКТРОМЕХ», ООО «ПЛАСТМАРКЕТ», ООО «ДАРЫ ПРИРОДЫ», ООО «АУР «ВСЕВОЛОЖСК». Заявочная компания продолжается. В 1 потоке приступили к обучению 4 человека от ООО «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» и ООО «ЭЛЕКТРОМЕХ».

Также осуществляется сбор заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества в Ленинградской области». Подано 5 заявок от предприятий-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Национальный проект «Образование»

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» осуществляется создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2023 году в реализации мероприятия участвуют 22 школы из 17 муниципальных районов Ленинградской области.

Также в рамках проекта в 2023 году планируется создание детского технопарка «Кванториум» на базе муниципального образовательного учреждения «Муринская средняя общеобразовательная школа № 3».

Проведен конкурс вакансий в программе "Земский учитель". 03.05.2023 состоялось заседание комиссии на выявление победителя, определены 7 кандидатов на 7 вакансий.

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в 2023 году осуществляется ремонт спортивных залов в 14 общеобразовательных организаций 8 муниципальных районов Ленинградской области.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2023 году продолжается проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Три организации Ленинградкой области - АНО «Мой Мир», МБУ «Центр культуры, спорта и молодёжной политики МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры им. Ш.В. Меликидзе», подтвердили право на подписание лицензионного соглашения с Ассоциацией волонтерских центров на получение статуса Добро.Центр. Добро.Центры в режиме «одного окна» консультируют волонтеров о возможностях обучения, волонтерских вакансиях, по мерам поощрения, а благополучателей – о возможности быстро и качественно получить необходимую помощь.

30.05.2023 прошла защита заявки Ленинградской области на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки доровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 2023 года. В заявку вошли 5 проектов, отобранных в рамках регионального этапа конкурсного отбора лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства). Итоги конкурса будут подведены в июне 2023 года.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» планируется участие Ленинградской области в мероприятиях арт-кластера «Таврида».

Образовательные заезды арт-кластера «Таврида» традиционно проходят с июня по октябрь 2023 года в Крыму на площадке арт-кластера в бухте Капсель.

В них примут участие 3000 молодых людей от 18 до 35 лет со всей России. Образовательная программа заездов 2023 года выстраиваться не только на характерных для «Тавриды» направлениях культуры и искусства, но и на актуальных вопросах в сфере промышленности и науки. Один из образовательных заездов приурочен к Году педагога и наставника.

Ленинградская область ведет активную работу по информационном просвещению потенциальных участников заездов. Первый образовательный заезд «Только в России» символично стартует 12.06.2023 и посвящен обращению к истокам, определению сильных сторон страны в творческих сферах. От Ленинградской области подано 36 заявок на участие в данном образовательном заезде, но только 4 участника смогли успешно пройти конкурсный отбор и посетят данное мероприятие.

Второй образовательный заезд «За сценой. Люди, технологии, процесс» соберет специалистов шоу-индустрии. Режиссёры массовых мероприятий и театрализованных представлений, продюсеры и менеджеры событий, технические работники сцены, дизайнеры света, звука, декораций и костюмов – впервые на «Тавриде» соберется аудитория не артистов, а людей, которые делают масштабные события и мероприятия «за сценой». На данный образовательный заезд от Ленинградской области подано 11 заявок и 8 участников примут участие с 23 по 29 июня.

Также Ленинградской областью подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». 31 мая прошла защита заявки, результаты конкурса будут объявлены 24.06.2023 в г. Нижний Новгород.

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в соответствии с утвержденными планами мероприятий на территории Ленинградской области проведены мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, и мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых жителей Ленинградской области.

В январе 2023 года во всех районах области прошла серия мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 79-летию полного освобождения Ленинграда от блокады (с общим количеством участников не менее 20 000 человек), в том числе:

- межрегиональная торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 80-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда, общее количество участников – 1000 чел.;

- проекционное представление (3D-mapping), посвященное событиям, связанным с блокадой Ленинграда, 3500 чел.;

- 54-й традиционный легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 700 чел.;

- роздано не менее 5000 ленточек «Ленинградской победы»;

- волонтерами Победы проведено 47 Всероссийских уроков памяти «Блокадный хлеб» для 1500 человек.

В феврале 2023 года во всех районах Ленинградской области проведены мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и годовщине с начала Специальной военной операции.

В рамках проекта проведены муниципальный и региональный этапы Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (12.01-25.03.2023), охват составил 5535 участников (школьники и студенты СПО).

Состоялся Областной зимний туристский слет обучающихся Ленинградской области «Разметелевский февраль» (24-26.02.2023) на базе ДООЛ «Орион» – филиал ГБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» (участники – 95, наставники – 38).

Также в рамках проекта внедрены ставки советников директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 262 общеобразовательных организациях Ленинградской области. Трудоустроены на должность советников 282 человека. Осуществляется комплексный анализ деятельности советников в части их профессионального образования и профессиональной подготовки, стажа педагогической работы, системы взаимодействия внутри образовательной организации, мониторинга обратной связи от участников образовательных отношений.

В мае 2023 года 215 советников по воспитанию прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» на базе ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет».

Национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги»

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» продолжается строительство (реконструкция) социально-значимых объектов, имеющих общегосударственное и межрегиональное значение:

- строительство нового мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области;

- строительство нового мостового перехода через р. Свирь у г. Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши (1,2 этапы)";

- реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург-Кировск в Кировском районе Ленинградской области;

- строительство автомобильной дороги от кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург – Матокса (продолжение Пискаревского проспекта);

- капитальный ремонт участка дороги Копорье — Ручьи в Кингисеппском и Ломоносовском районах ЛО.

Также в текущем году запланировано проведение работ по ремонту на 9-ти автодорогах регионального значения. На 01.06.2023 в соответствии с актами приёмки законченных работ по ремонту автомобильных дорог введено 47,6 км автодорог.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

В рамках реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» в 2023 году продолжается реализация комплекса мер направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста, с применением механизма социального сертификата посредством оказания государственной услуги в сфере туризма, а также поддержка и продвижение событийных мероприятий.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» осуществляться поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры, поддержка общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения: кемпингов и автокемпингов и государственная поддержка развития инфраструктуры туризма.

Национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» проведен отбор на получения гранта «Агростартап». По итогам отбора определено 6 победителей из Гатчинского, Волосовского, Выборгского, Кировского и Сланцевского районов Ленинградской области по направлениям: выращивание земляники плодовой, рыбоводства, овцеводства и мясного скотоводства. Общая сумма грантов составляет более 18 млн рублей.

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