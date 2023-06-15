«Поэзия стекла» в «Дачной столице»

Долгие годы местный житель, краевед Сергей Павлов собирал и выкупал документы, книги, фотографии и, конечно, старинные стеклянные изделия. Завод производил химическое стекло, но на выставке представлена малоизвестная сторона производства. Переливающиеся на свету, изящные вазы и графины (в том числе знаменитые «с петухом» внутри), флаконы для духов, не говоря уже о стеклянной флоре и фауне или сувенирах – настоящие художественные произведения.

- Многие не знали, что у нас на заводе такое производили. Люди всегда стремились к красоте, к тому, чтобы сделать красивое из того, что есть под руками, а под руками у них было стекло… Были люди очень талантливые, - рассказал Сергей Павлов.

История дружногорского производства восходит к 1799 году, когда петербургским купцом И.Е. Ритингом в этих местах был куплен участок земли (он входил в «мызу Дружноселья с деревнями») и основан завод. Тогда же зародился и посёлок Дружная Горка. При заводе были построены общежития, столовая, баня, театр, церковно-приходская школа (потомки Ритинга продолжили его дело). В будущем на заводе будет проводиться исследовательская работа, завод получит звание Поставщика Двора Его Императорского величества (1896 г.) и Золотую медаль на парижской выставке 1900 г.

ХХ век принёс технологические новшества и успехи, но и тяжёлые испытания для производства и рабочих… В Первую мировую войну завод работал на оборону (также при нём действовал лазарет), а во Вторую мировую на время прекратил работу: посёлок оккупировали немцы, многие рабочие ушли на фронт. После войны завод стал возвращаться к жизни: он расширяется, осваиваются новые марки стекла, увеличивается ассортимент – например, выпускаются ёлочные игрушки. Многие местные жители, в том числе и Сергей Павлов, работали на Дружногорском заводе.

- Мне всё это тоже близко, - сказала заместитель главы администрации Сиверского поселения Марина Дозморова. - Моя бабушка работала на заводе стеклодувом, дедушка – главным энергетиком, мама работала в администрации. Дома у меня тоже есть некоторые заводские изделия.

Благодаря краеведам и музейным работникам богатая история Дружной Горки снова ожила, как бы засверкала в каплях стекла. Открытие выставки было отмечено тёплым интересом со стороны посетителей. Также здесь присутствовали глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс, его заместитель Дмитрий Дрягин, помогавший в организации выставки краевед Рашид Ганцев, краевед Андрей Степанов.

- Сергей Павлов вложил душу в эту коллекцию-шедевр, - сказал Дмитрий Дрягин. - Надеюсь, когда-нибудь выставка станет стационарной.

Пока что коллекция выставлена в музее «Дачная столица» до 15 сентября 2023 года.

Полина Степанова