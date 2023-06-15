Приоратский парк озарит «Звезда пленительного Шварца»

На летней эстраде под открытым небом на фоне живописного исторического парка прозвучит бессмертная музыка маэстро, известные песни и романсы из кинофильмов, вспомнят страницы из жизни и творчества гениального композитора, покажут отрывки из фильмов и выступлений Шварца.

Художественным руководителем программы выступил заслуженный артист России, театральный режиссер Александр Исаков. В концерте примут участие артисты Петербург-концерта, воспитанники Гатчинской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Борис Демин, Дина Каминская и другие.

Концертная программа продолжится документальным фильмом о культурном феномене музыки Исаака Иосифовича «Звезда пленительного Шварца» Алексея Олиферука, художественными картинами «Соломенная шляпка» в 16:30 и «Мелодии белой ночи» в 19:00.

Вход свободный.