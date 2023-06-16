Александр Дрозденко: социальные партнерства — новое конкурентное преимущество для бизнеса

«Ленинградская область первой среди субъектов РФ приняла решение разработать региональную стратегию развития некоммерческого сектора. В нее, наряду с государственной поддержкой социальных инициатив, мы закладываем идею системного взаимодействия бизнеса и местных сообществ. Причем роль органов госвласти мы рассматриваем как координирующую. Цель амбициозна: за 5 лет мы хотим достичь паритетного сотрудничества государства и бизнеса в области поддержки социальных инициатив. Первая задача на этом пути – заинтересовать бизнес и показать преимущества такого взаимодействия на конкретных примерах, наладить механизмы участия компаний в господдержке социальных проектов», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко отметил, что у крупных компаний есть опыт взаимодействия с местными сообществами, в рамках которого удается минимизировать социальные риски при реализации крупных инвестиционных проектов. При этом задача ставится ― вовлечь в такую работу и предприятия меньшего масштаба, работающие на конкретных территориях.

«С фондом президентских грантов мы используем единую платформу для проведения конкурсов на получение грантовой поддержки. Это удобно некоммерческим организациям ― единые правила подачи заявок, требования к оценке проектов и интерфейс. Мы не можем навязать наши правила бизнесу, но хотим предусмотреть максимальный спектр возможностей, которыми партнеры смогут воспользоваться, исходя из своих задач», ― подчеркнул глава региона.

Александр Дрозденко привел несколько моделей взаимодействия бизнеса и местных сообществ. Так, предприятия могут стать участниками конкурса губернаторских грантов со стороны организаторов: от открытия отдельной номинации до участия представителей в жюри и экспертном совете. Наряду с этим, компании могут организовать и свой собственный конкурс с информационной поддержкой со стороны органов власти. Найти конкретного партнера по определенной тематике или на определенной территории можно будет также через участие в семинарах и образовательных мероприятиях для НКО.