Ленобласть получит 185 млн рублей из нацпроекта на развитие туризма

При разработке ключевых туристических направлений были учтены имеющиеся ресурсы, определены точки роста, просчитана окупаемость и рентабельность инвестиций в новые объекты размещения. В частности, в Ленинградской области разработали инвестиционную стратегию развития туристской инфраструктуры.

«Исходя из транспортной доступности, рекреационной привлекательности и других «изюминок», флагманами туристической индустрии в регионе были выбраны Выборг, шхеры Выборгского залива, песчаные пляжи Финского залива, Ладожские шхеры, Ладожские пляжи, озера Карельского перешейка, горнолыжные курорты, круизные маршруты, юг Ленинградской области, Старая Ладога и Тихвин», – поделился Александр Дрозденко.

«Развитие туризма в Ленинградской области поддерживается в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Регион пользуется всеми его инструментами и является привлекательным для любого туриста – тех, кто путешествует на автомобиле, или наоборот, предпочитает пеший туризм и экотропы, также здесь пользуются высоким спросом школьные экскурсии и паломнические поездки. В 2023 году для дальнейшего развития инфраструктуры и реализации программ региону будет выделено 185,6 млн руб. Более 10% от этой суммы (19 млн рублей) будет потрачено на реализацию программы школьного туризма с 5 по 9 классы, также 12,4 млн выделено на проведение событийных мероприятий. Остальные средства пойдут на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и национальных турмаршрутов, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями – всего около 117 млн рублей. На создание некапитальных средств размещения в 2023 году региону выделено 36,6 млн рублей», – сказал Дмитрий Чернышенко.