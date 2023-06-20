Ко Дню рождения «прекрасной креолки»

Место выбрано не случайно, ведь именно в Суйде, в имении своего знаменитого деда Абрама Ганнибала, 21 июня 1775 года родилась мама великого поэта. Эта торжественная для семьи Ганнибалов дата зафиксирована рукою самого владельца имения в двенадцати книгах – Месячных Минеях – вложенных в Суйдинскую церковь Воскресения Христова по случаю долгожданного события. Спустя 21 год, здесь же, состоялось венчание Надежды с поручиком лейб-гвардии Измайловского полка Сергеем Львовичем Пушкиным.

Спектакль представит уникальный коллектив России - Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга Детского оперного театра ДУМ СПб.

Режиссёр-постановщик Юлия Симонова

Автор сценария Мария Маркова

В камерной, уютной атмосфере прозвучат жемчужины русского классического романса, композиторов А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, М.И. Глинки, А.Л. Гурилёва, А.Н. Верстовского, А.С. Даргомыжского и стихи поэтов Золотого века К.Н. Батюшкова, Е.А. Баратынского, В.А. Жуковского, и, конечно, А.С. Пушкина.

Где, как ни в русской усадьбе узнать быт дворянства? Чем интересовалась женщина, как проводила время, какую музыку слушала и какие читала стихи? Именно музыка и поэзия, того времени может нам в этом помочь!

«Что такое музыка?! Это тихая лунная ночь; Это шелест живых листьев; Это отдаленный вечерний звон; Это то, что родится от сердца и идет к сердцу; Это любовь!» - С.В. Рахманинов

А.С. Пушкин «Певец»

Слыхали ль вы за рощей глас ночной

Певца любви, певца своей печали?

Когда поля в час утренний молчали,

Свирели звук унылый и простой

Слыхали ль вы?

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной

Певца любви, певца своей печали?

Следы ли слез, улыбку ль замечали,

Иль тихий взор, исполненный тоской,

Встречали вы?

Вздохнули ль вы, внимая тихий глас

Певца любви, певца своей печали?

Когда в лесах вы юношу видали,

Встречая взор его потухших глаз,

Вздохнули ль вы?

1816

Стоимость билета 200 р.

Музей-усадьба «Суйда», Гатчинский р-н, п. Суйда, ул. Центральная, 4

т. 8(813) 7158970