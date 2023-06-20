Ленинградские школьники отправляются по «Книжному пути»

Маршрут «Книжного пути-2023», главной темой которого в этом году стала «Встреча с предками» начинается сегодня, 20 июня, в музее-заповеднике «Старая Ладога». Здесь откроется читающий шатер под названием «У собственных истоков». 21 июня школьники посетят Череповец: в парк «Соляной сад» они откроют шатер «Мой род. Мое время. Мое пространство», а 22 июня лидеры чтений Ленинградской области пообщаются с читателями в Вологде ― в парке «Осановская роща» они организуют читательский шатер «Искусство и культура жить». Завершится путешествие 23 июня в Тихвине, где для читателей начнет работу шатер «Новое вокруг и впереди» ― подростки поделятся с читателями Тихвина о своем опыте чтения книг, природы, человека и страны.

В этом году вместе с лидерами чтения Ленинградской области в работе «читающих шатров» примут участие художник Михаил Бычков, поэт Сергей Махотин, прозаик Екатерина Мурашова, редактор Александра Литвина и историк Ольга Щеглова.