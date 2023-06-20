Ленобласть выбрала лучших наставников

В номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» победил кировский производитель упаковки из гофрокартона «Рэмос-Альфа», второе место занял химпроизводитель из Кингисеппа «Белхимпром», третье ― ООО «Фабрика картонно-бумажных изделий» (Гатчинский район).

В номинации «Профессиональное развитие молодежи» победило «Невское электро-монтажное общество» (Отрадное), второе место занял ломоносовский производитель пищевых красителей и добавок «Эко Ресурс».

Призеры конкурса будут награждены почетными дипломами, а победитель номинации представит свой проект на всероссийском этапе конкурса.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. В Ленинградской области на данный момент участниками нацпроекта являются 74 предприятия региона.