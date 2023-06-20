Поступай в вуз онлайн
На Госуслугах начался прием документов в вузы. Заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на Госуслугах.
Куда можно подавать заявления:
на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение
на программы бакалавриата и специалитета
на второе высшее образование
В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.
Как поступить в вуз онлайн
Запросите в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз
Заполните заявление, укажите приоритеты зачисления и желаемую форму обучения
Отправьте заявление и отслеживайте своё место в конкурсных списках в реальном времени
Подайте оригинал документа об образовании онлайн
Получите уведомление о зачислении
Если вы выбрали платную форму обучения, заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ».
Суперсервис доступен благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».
Куда обратиться
Круглосуточный Единый контактный центр поддержки 8-800-100-20-17