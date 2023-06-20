Поступай в вуз онлайн

Куда можно подавать заявления:

на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение

на программы бакалавриата и специалитета

на второе высшее образование

В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Как поступить в вуз онлайн

Запросите в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз

Заполните заявление, укажите приоритеты зачисления и желаемую форму обучения

Отправьте заявление и отслеживайте своё место в конкурсных списках в реальном времени

Подайте оригинал документа об образовании онлайн

Получите уведомление о зачислении

Если вы выбрали платную форму обучения, заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ».

Суперсервис доступен благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

Куда обратиться

Круглосуточный Единый контактный центр поддержки 8-800-100-20-17