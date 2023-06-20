В рядах грантополучателей - пополнение!

Предприниматель из города Мурино Ольга Филипенко представила комиссии проект детского развивающего центра Liberi. Ольга планирует усовершенствовать уроки по робототехнике, а также оборудовать для этих целей новое помещение. Елена Балабанова проводит обучение в поселке Первомайское Выборгского района по правовой и юридической грамотности для социально незащищенных слоев населения – пенсионеров, граждан предпенсионного возраста, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. А теперь расширяет перечень услуг правовыми консультациями и юридическим сопровождением. Елена сама является человеком с ограниченными возможностями здоровья и понимает как никто другой, насколько важна ее помощь людям.

Во Всеволожске для детей от 3 до 17 лет работает спортивный клуб «Ника»: дети занимаются развивающей и художественной гимнастикой. Проект требует развития, на деньги гранта Вероника Богдашова – основательница клуба планирует заменить оборудование, спортивный инвентарь, сделать ремонт в помещении, где проходят занятия. Еще один спортивный проект – горнолыжная школа Ski Life, здесь дети с 3 лет обучаются горнолыжному и роликовому спорту. Георгий Корнилов, предприниматель из поселка Песочное Выборгского района, тоже расширяет границы бизнеса - решил открыть еще одно отделение школы на горнолыжном курорте «Красное озеро».

С 19 июня стартует новый отбор проектов на гранты, скорее всего, последний в этом году. Напомним, что для участия в отборе компания или ИП должны получить статус социального предприятия, а также пройти обучение в центре «Мой бизнес». Подробнее об этом смотрите на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти 813.ru по ссылке.