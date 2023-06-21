Грант на развитие «молодого» бизнеса можно получить повторно

Молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет включительно, а также социальные предприятия Ленобласти теперь смогут получать гранты один раз в три года. Об этом говорится в приказе Минэкономразвития России. Государственная финансовая поддержка стала возможна в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В Ленинградской области, начиная с 2021 года, гранты получили более 380 молодых предпринимателей и соцпредприятий. Эти средства помогли открыть множество новых бизнесов, а также реализовать новые проекты на действующих малых предприятиях.

Максимальная сумма гранта сейчас составляет 500 тыс. рублей, раньше получить грант можно было однократно. Теперь, при условии успешной реализации первого гранта и прохождения бесплатного обучения в региональном центре «Мой бизнес», можно повторно получить грант - уже в размере до 1 млн рублей. Таким образом, в 2024 году грантополучатели 2021 года смогут снова претендовать на финансовую господдержку.