Разведение огня в лесах Ленобласти — запрещено

В связи с этим вводится ряд организационных и ограничительных мер, в том числе запрет на посещение гражданами лесов и запрет въезда автотранспорта в леса, кроме случаев производственной необходимости.

Запрещается разводить костры, готовить блюда на открытом огне, сжигать мусор, траву на территории лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населенных пунктов.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать дежурство добровольных пожарных, принять меры по ограничению входа и въезда в леса, подготовить технику для использования при тушении пожаров.

В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе.

Проводить проверки, в ходе федерального государственного лесного контроля, соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и привлекать нарушителей требований к административной ответственности уполномочены комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и Ленинградская областная экологическая милиция.