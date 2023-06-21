Танцевальный марафон ансамбля «Жемчужина»

Несколько месяцев танцоры среднего состава ансамбля спортивного бального танца «Жемчужина» готовились к Международному конкурсу по артистическому танцу в Витебске. Пять лет назад «Жемчужина» привезла из Беларуси Гран-при, и новый состав коллектива не хотел уступать предыдущему.

Подготовка была очень напряженной. Каждодневные многочасовые тренировки по хореографии и общей физической подготовке, примерки костюмов, работа с реквизитом и аксессуарами, просмотр тренировочного материала с исправлением ошибок и детальный разбор смысла и идеи каждого танцевального номера. Было и то, что очень сильно усложняло процесс, - это завершение учебного года в школе: экзамены, переводные контрольные, проверочные работы. Но танцоры «Жемчужины» справились! Долгожданное Гран-при, пять первых мест и специальные дипломы от жюри за оригинальность постановок и художественные решения номеров!

Пока часть ансамбля была в Витебске, основной состав коллектива готовился, а потом принимал участие в празднике открытия фонтанов в Петергофе. Уже много лет подряд ансамбль «Жемчужина» является украшением этого знакового для Санкт-Петербурга мероприятия.

В это же время танцоры младшего состава покоряли сцену Ленинградского областного Дворца искусств на конкурсе «Весенний фейерверк 2023». Выступили достойно - стали лауреатами II степени.

Творческий сезон «Жемчужины» закончился 22-23 мая подведением итогов танцевального года. Два традиционных праздника, более 100 танцоров, награды и кубки, дипломы и благодарности и, конечно, аплодисменты самых важных людей - тех, кто поддерживает танцоров на их нелегком спортивном пути - родителей.

Через несколько дней стартовали летние каникулы. Четыре состава ансамбля заехали на танцевально-спортивные сборы в Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» в Вырице Гатчинского района. Уже много лет этот лагерь с огромным удовольствием принимает танцоров «Жемчужины», обеспечивая их всем необходимым. Здесь есть прекрасные спортивные площадки, танцевальные залы, вкусное и диетическое питание и комфортные условия проживания.

Как говорят руководители коллектива, Ирина и Евгений Квачевы, спортивные сборы «Жемчужины» - это полное погружение в творческий и танцевальный процесс, которого, к сожалению, не осуществить, когда ребята находятся дома. Это работа над построением команды, развитие навыков общения и социализация каждого ребенка. Огромные усилия над собой, преодоление трудностей, становление характера и формирование личности, как спортивной, так и творческой. Руководители коллектива стремятся вырастить из каждого маленького танцора настоящего спортсмена - ответственного, целеустремленного и сильного духом.

Спортивные сборы еще не закончились, а танцоры коллектива уже подготовили несколько номеров на новый танцевальный сезон, приняли участие во Всероссийском танцевальном флешмобе «Моя Россия! Моя страна!» - «Культура для школьников», выступили на торжественных мероприятиях, посвященных открытию смены и Дню России.

С помощью вожатых - танцоров основного состава коллектива, юные спортсмены не только изучают новые композиции, но и активно отдыхают. Старшие наставники помогают в организации тематических вечеров, а в свободное время выезжают на концертные мероприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Коллектив ансамбля «Жемчужина» выражает огромную благодарность за поддержку и помощь родителям танцоров, директору центра «Маяк» Игорю Андреевичу Гуляеву, директору Центра творчества юных города Гатчины Надежде Владимировне Корбут и всем, кто не равнодушен к их творчеству.

Татьяна Можаева