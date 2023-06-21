Женский «Союз» выиграл Кубок Гатчины по футболу

В турнире приняли участие шесть команд, ровно половина из которых представляли Гатчинский район.

В группе «А» команды «Феникс» (г. Санкт-Петербург) и «Сборная ГМР» поочередно обыграли ЦПСР «Нику», а в очной встрече решали судьбу первого места в группе. Чуть больше инициатива и владение мячом исходили от гатчинских сборниц, которые дальним ударом забили единственный гол в этой встрече.

В группе «Б» команда «Союз» на удивление проиграла оба своих матча. В итоге во встрече между «Футболикой» (Санкт-Петербург) и «Россиянкой» (Псков) определялся победитель группы. С минимальным счетом победа досталась псковичанкам.

В четвертьфинальных встречах «Футболика» спокойно взяла верх над ЦПСР «Никой», «Союз» комфортно вел 3-0, но в концовке «Феникс» поднадавил и чуть не сравнял счет, однако команда Елизаветы Жепетовой все же удерживает победный результат.

Полуфинальные матчи прошли в еще более равной и острой борьбе. «Футболика» дважды подловила на ошибках «Сборную ГМР», однако гатчинские футболистки перестроились, создали уйму моментов, дважды попали в перекладину, однажды сократили отставание, но на большее их не хватило. В другом матче полуфинала «Союз» и «Россиянка» провели равный матч, который завершился в основное время ничейным результатом 1-1, в серии пенальти победа досталась «Союзу».

В матче за бронзовые медали футболистки из Пскова первыми открыли счет, «Сборная ГМР» уравновесила чашу весов, но последнее слово осталось за «Россиянкой» - они забили победный гол и удержали необходимый им результат.

Финальная встреча между «Футболикой» и «Союзом» после ничьи в основное время перешла в серию послематчевых пенальти, в которых «Союз» одерживает победу и становится победителем кубка. Индивидуальных наград были удостоены:

- лучший вратарь - Карина Минкина («Футболика»),

- лучший защитник - Елизавета Жепетова («Союз»),

- лучший полузащитник - Анна Новикова («Сборная ГМР»),

- лучший нападающий - Алина Панфиленок.





По информации Федерации футбола Гатчинского района