Горячая работа

Современная котельная в посёлке Новый Свет появилась в 2016 году. После 7 лет работы она всё еще выглядит так же, как в день открытия. Трубы и баки с водой блестят, вокруг – чистота и порядок. Никакой замасленной ветоши и прочих хозяйственных сюрпризов, которые порой можно найти на промышленных объектах.

Конечно, меня – типичного обывателя – удивляет такая картина. Я представлял себе огромную кочегарку, работающую на угле или мазуте. Здесь же – всё на газу, да ещё и с применением высоких технологий. Из-за труб то тут, то там выглядывают электронные датчики, мелькают лампочки и циферблаты.

– Действительно, котельная у нас передовая. Самая большая в районе и одна из самых «продвинутых», – рассказывает мне Дмитрий Кистень, начальник производственного технического департамента АО «Коммунальные системы» Гатчинского района. – Тут установлена система из трёх котлов. Если один выйдет из строя, то другой его подстрахует, и горячая вода в посёлке всё равно останется.

На мой комплимент относительно чистоты Дмитрий Николаевич сдержано улыбается. По его словам, здесь работает простое правило жизни: подобное притягивает подобное.

– Нашим людям намного приятнее работать с такой техникой. Это комфортно. Сразу хочется поддерживать уровень, персоналу нравится приходить на работу, – делится с нами экскурсовод.

Впрочем, персонала в самой котельной не очень-то много. На обычных «угольных» станциях может трудиться до 20 человек, а эту обслуживают всего 2 постоянных специалиста.

– Мой рабочий день начинается с проверки показателей. Смотрю за расходом воды и соблюдением технических режимов, проверяю котлы на отсутствие протечек, – рассказывает Николай Рубин, инженер котельной.

Николай в профессии почти 30 лет. Знает о технике всё и даже больше.

– За это время в моей работе стало меньше ремонтов и аварий. Современная техника надёжнее, что бы ни говорили. И автоматизация помогает, – отмечает наш собеседник.

Его напарник – Андрей Афанасьев, специалист по обслуживанию.

– Начинал работать сварщиком на котельной. Но переобучился, освоил работу с электроникой. Сейчас передо мной регулятор давления – величиной с кастрюлю. А прежние регуляторы были в размерах как хороший шкаф, – уточняет Андрей.

От баков по стенам бегут десятки труб. Их расположение не создаёт эффекта нагромождения или хаоса – всё упорядочено, вокруг много свободного места. Обращаю внимание на небольшие аппараты, соединяющие баки с трубами.

– Это насосная аппаратура. Тоже вроде штука не громоздкая, а мощности хватает, чтобы обеспечить водой весь посёлок. У нас как с компьютерами – техника становится всё меньше и мощнее, – отмечает Дмитрий Кистень.

Действует на объекте и своя станция химической обработки. Она делает воду более мягкой, чтобы трубы на пути к потребителю не покрывались солевой накипью. Как следствие – выше износостойкость коммуникаций, меньше аварий и срочных ремонтов.

Главная гордость котельной – её мощность в 24 мегаватта. Этого ресурса хватило бы на небольшой город, а уж посёлку в 10 000 жителей хватит на долгие годы развития. Можно смело прирастать целыми микрорайонами.

Местные жители ценят эти перемены. Ведь ещё несколько лет назад проблем с горячей водой в посёлке было – выше крыши. Иногда приходилось ждать целый час, пока из крана пойдёт горячая вода. А ценники за услугу приходили высокие: с приходом газа размер оплаты снизился на 70-80%. Серьёзно помогла и замена коммуникаций – до этого посёлок обслуживала теплосеть, запущенная ещё в 1989 году. За четверть века она серьёзно износилась и находилась в аварийном состоянии.

Всё это осталось позади. И не только для Нового Света. Сегодня жизнь десятков поселений меняет совместная программа Ленинградской области и Газпрома, по которой на газ должны перейти свыше 100 котельных. Останется только обеспечить этим объектам условия для стабильной работы.

Что до работников котельной в Новом Свете, то традиционные летние гидравлические испытания они уже провели. Горячую воду в жилых домах отключали буквально на пару дней. К отопительному сезону аппаратура готова. А значит, уже в сентябре тепло побежит по трубам в жилые дома, в больницы, школы и детские сады. С таким подходом к работе зима точно будет тёплой!

Алексей Астапчик