Общая память: Ленобласть и Республика Беларусь вспоминают своих героев Великой Отечественной

«В День памяти и скорби сюда не надо никого приглашать. Тысячи людей приходят сами, приезжают из других городов и государств. 22 июня в 4:15 фашисты открыли артиллерийский огонь по Брестской крепости. Началась Великая Отечественная война. Фашисты планировали овладеть укреплением к 12 часам пополудни в первый день войны. Последний защитник окруженной крепости был захвачен 23 июля 1941 года, на тридцать второй день войны. Защитники Брестской крепости ушли в бессмертие. Ради жизни и ради Победы», — написал в своем телеграмм-канале Александр Дрозденко, который прямо сейчас находится в Республике Беларусь с официальным визитом.

Памятные мероприятия на территории крепости сегодня начались на рассвете: более 200 реконструкторов воссоздали здесь события 22 июня 1941 года. Военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость» показала последние часы мирной жизни в июне 1941 года и главные моменты обороны Брестской крепости, происходившие здесь после вторжения немецко-фашистских захватчиков.