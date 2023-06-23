Конкурс «Твое дело. Молодой предприниматель России – 2023»

Если вы хотите заявить о своем проекте, найти новых партнеров, повысить имидж своего бизнеса, попробуйте свои силы во Всероссийском конкурсе «Твое дело. Молодой предприниматель России – 2023»! Поддержка молодежного предпринимательства – одна из основных задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Заявки на участие принимаются по двум лигам – «Молодой предприниматель России» и «Молодёжь с идеями» до 31 июля 2023 года.

В конкурсе могут участвовать как действующие предприниматели, так и молодёжь с креативными бизнес-идеями в возрасте от 14 до 35 лет и гражданством России. Так, в лиге «Молодёжь с идеями» свои креативные проекты участники могут подать по 4 номинациям – классическое предпринимательство, технологическое, социальное и креативное.

В лиге для более опытных бизнесменов – «Молодой предприниматель России» открыто 11 номинаций: «Социальная польза», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Международный бизнес», «Медиа бизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес», «Самозанятый», «Экологическое предпринимательство», «Женский бизнес» и подноминация «Мама-предприниматель».

Участникам предстоит выполнять задания на онлайн-платформе, участвовать в очных обучающих мероприятиях в федеральных округах, а также защищать свои бизнес-проекты перед экспертным жюри. Участие в конкурсе бесплатное, а победители получат медиаподдержку, помощь от экспертов и другие призы.

Регистрация в лиге «Молодой предприниматель России»: https://tvoedelompr.ru/, в лиге «Молодёжь с идеями»: http://tvoedelompr.ru/msi.

Подробнее читайте на сайте организаторов, также для вас уже работает телеграм-бот и круглосуточный call-центр по номеру 8 (800) 555-33-94.