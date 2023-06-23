Наркотики приводят за решётку или в дурдом

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения решимости создать в мире общество, свободное от наркотиков. По оценкам ООН, на сегодняшний день в мире – не менее 185 млн наркозависимых. Это 3% всего населения планеты, или около 12% населения в возрасте от 15 до 30 лет.

В Гатчинском районе, по словам психиатра-нарколога Елены Колиш – заведующей наркологическим кабинетом, в сфере наркомании стабильность: ни роста, ни падения не наблюдается. Как состояли на учете полторы тысячи человек, так и состоят. «Старые» пациенты успели повзрослеть, уйти в ремиссию, отсидеть. Одни скитаются по реабилитационным центрам, перепробовав все доступные наркотики, другие «завязывают» и снимаются с учета.

- Елена Николаевна, какие наркотики сейчас популярны?

- Все те же: соли, метадон и марихуана. Амфетамин встречается редко, героина уже нет. Наиболее «тяжелые» наркотические средства на сегодняшний день – это мефедрон и метадон. Кокаин хоть и значится до сих пор в соответствующей графе, в моей практике не встречался ни разу – дорогой наркотик, «элитный», нашим пациентам не по карману.

- Какого возраста ваши пациенты? Дети среди них есть?

- Детский контингент немногочисленный, и многие из этих «детей» уже достигли совершеннолетия и перешли во взрослую категорию. На учете как таковом у нас состоят только взрослые граждане. В основной своей массе это молодые люди – до тридцати лет, и преимущественно мужчины, женщин меньше.

- Какова тяжесть последствий употребления современных наркотиков?

- Уголовная ответственность. За незаконное хранение или распространение наркотиков, за имущественные преступления. Наркозависимые, как правило, ведут асоциальный образ жизни, не работают, и средства на наркотики иной раз добывают преступным путем. Кражи, грабежи, разбои – в этой среде обычное дело. Нередко наши пациенты исчезают и возвращаются через несколько лет. Выясняется: сидел. Иногда не возвращаются – по причине летального исхода.

С точки зрения состояния здоровья, регулярное и длительное употребление наркотических средств приводит к полной деградации: физической, интеллектуальной, моральной. Есть граждане, которые приходят на прием из раза в раз с одним и тем же остекленевшим взглядом: принимать наркотики прекратил, но последствия уже необратимые – медицина бессильна.

- Есть случаи выздоровления? Или бывших наркоманов не бывает?

- Это называется «ремиссия». Она может быть стойкой и продлиться до конца жизни, если человек больше не притрагивается к наркотикам.

- Что нужно, чтобы такого пациента – в ремиссии – сняли с учета?

- Согласно законодательству, подтверждение ремиссии происходит в течение двух лет. Если за это время пациент не был замечен в употреблении наркотиков, юридически диагноз снимается. Однако по решению суда этот срок может быть и больше – гражданину назначают наблюдаться три года, пять, чтобы подтвердить ремиссию.

И только после снятия с учета этот уже бывший пациент может рассчитывать на прохождение водительской или оружейной комиссии.

- Как вы их проверяете?

- Пациент ежемесячно сдает анализ мочи – в течение двух лет. Мы проводим исследование здесь и отправляем на проверку в судебно-медицинскую лабораторию в Петербург. Анализ должен быть отрицательным. Как только в моче определяется наркотик, все обнуляется, и отсчет срока начинается заново.

Изредка случается, что наше исследование дает ложноположительный результат, а из судебно-медицинской лаборатории приходит отрицательный ответ. Если же оба анализа положительных, факт содержания наркотика в организме считается установленным. Некоторые пациенты пытаются хитрить: приносят с собой чужую мочу или приводят подругу, чтобы та сдала анализ, но у нас эти фокусы не проходят.

- А если человек наркотиков не употреблял, но накануне принял лекарство?

- Существует целый перечень препаратов (и он есть в открытом доступе в интернете), содержание которых в организме приравнивается к наркотическому опьянению. Прежде всего, это касается водителей. У нас участились случаи, когда инспекторы ГИБДД отправляют водителя на освидетельствование, и у того обнаруживается фенобарбитал. Это барбитурат, противосудорожный, успокоительный препарат, который может содержаться в обезболивающих, гипотензивных средствах. Люди часто, не задумываясь, принимают комплексные препараты, в состав которых входит фенобарбитал, а он при управлении транспортным средством запрещен.

Фенобарбитал легко определяется в организме, и, если ГАИ отправит такого водителя на освидетельствование, будет установлен факт наркотического опьянения. Потом люди буквально со слезами доказывают, что сроду наркотиков не принимали, но закон есть закон. Не так давно гражданина лишили водительских прав на полтора года и фактически оставили без работы. Профессиональный водитель, он вез рабочих в четыре часа утра. Его остановили сотрудники ДПС, обследовали на наркотики, и обнаружился фенобарбитал. Мужчина клялся, что принял только «таблетку от давления»… Что входило в состав той таблетки, осталось за кадром.

- И такие лекарства свободно продаются?

- В основном, в перечне лекарств, запрещенных к употреблению за рулем, – сильнодействующие рецептурные препараты, которые выписывают психиатры или наркологи. Нейролептики, например. Их просто так в аптеке не купишь и «случайно» не примешь. Но фенобарбитал таковым не является и входит в состав многих лекарств, включая корвалол. Поэтому всем, кто принимает комплексные препараты, настоятельно рекомендуется изучить их состав, прежде чем садиться за руль.

Беседовала Екатерина Дзюба