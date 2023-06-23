Памятный кинопоказ в Приоратском парке

В 18:00 на Летней эстраде фестиваля вас будет ждать поэтический марафон «Наши павшие как часовые», который Парковое агентство проводит во второй раз совместно с фондом социальных инициатив "Мирные люди". Все желающие смогут прочитать стихотворения о войне, а поможет в этом артистка народного подразделения Театра Драмы имени Ольги Берггольц Полина Крайнова. И, конечно, прозвучат песни о Родине в исполнении Марианны Вайднер.

Продолжится в 19:00 памятный киновечер показом фантастической драмы «Мы из будущего» (2008 год, реж. А. Малюков). Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го.

В детской программе в 16:00 покажем любимый музыкальный мультфильм «Летучий корабль» и сказочную картину «Там на неведомых дорожках».