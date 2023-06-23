Посвящение Александру Сергеевичу

Формат календаря автором был уже не единожды опробован: первым был календарь «От января к декабрю» с видами Сиверской. После участия в геологической партии появился «Приполярный Урал». Два года назад был напечатан календарь по Петербургу, оформленный уже не фото, а замечательными гравюрами Анциферовой. У поэта собралось много стихотворений, так или иначе связанных с Пушкиным, написанных в разные годы. Появлялись они «по вине» энтузиастов-краеведов Андрея Бурлакова, Александра Сёмочкина, заразивших и Галину Хохлову своей просветительской деятельностью.

Многие стихи возникали в связи с областными пушкинскими праздниками, на которые автора всегда приглашал их создатель, режиссёр Михаил Лейкин. Галина Хохлова призналась, что с Михаилом Иосифовичем она была знакома много лет. В 1969 году на театральном отделении Ленинградского областного культпросветучилища впервые ввели новую дисциплину «режиссура массовых зрелищ», которую вдохновенно читал молодой аспирант Михаил Лейкин. Навыки, полученные от этого педагога, пригодились не только для диплома, но и во всей последующей работе. В конце 1990-х они встретились в Батово на тематическом празднике, посвящённом декабристам, и сразу через 30 лет узнали друг друга!

Из трёх стихотворений на пушкинскую тематику, появившихся в этом году, «Последняя дорога», где сплелись названия судьбоносных для поэта рек, автор посветила М.И. Лейкину, «У Самсона Вырина» - А.А. Сёмочкину, «Кобрино. Домик няни» - Н.А. Клюшиной, много лет не только возглавляющей этот тёплый музей, но и ведущей удивительные экскурсии.

Стихотворение «14 декабря. День памяти А.П. Ганнибала» появилось давно, после первого Дня памяти, который предложил отмечать А.В. Бурлаков, поскольку дня рождения прадеда Александра Сергеевича мы не знаем. Стихотворение ему и посвящено.

На творческом вечере в библиотеке Галина Гертрудовна поведала почти детективную историю, когда в 1976 году ночью по приказу директора совхоза «Суйда» Ржевудского под присмотром агрономов-мелиораторов Лагашиной и Фаловской бульдозерист снёс начисто старое надгробье со всей растительностью, выгребая черепа и кости. Причиной таких действий стали постоянные жалобы после посещения туристических групп на ненадлежащее состояние могилы. Но когда следующие группы не обнаружили надгробья крестника Петра I, жалобы посыпались посерьёзней. Пришлось в срочном порядке ставить новое надгробье. Этой срочностью, вероятно, и обусловлена досадная ошибка: Ганнибал назван просто генералом, между тем он был чином выше, генералом-аншефом, то есть полным генералом. Да и в художественном отношении стела не впечатляет. Давно назрела необходимость заменить её на достойный памятник. Хорошо бы к юбилею А.С. Пушкина поставить хорошее надгробье. Тем более, что бюст работы Валерия Шевченко давно ждёт. Может, скинуться всем миром прадеду Пушкина?

Стихи на вечере автор читала под аккомпанемент музыки Ивана Радюкевича (фортепиано). Как и всегда, слушатели очень тепло принимали авторов-исполнителей Игоря Хлыстова, который исполнил две лирические песни на стихи Галины Хохловой, и Светлану Иванову с задорной песней-хитом «Речка Оредеж».

В этот день происходило также открытие выставки работ художников из Сиверской Станислава Моисеева, Ивана Радюкевича, Александра Златкина, Надежды Златкиной, Константина Бернюкова, Михаила Сазонова из частной коллекции Галины Хохловой и её дочери Аси Морозовой. Были представлены две картины петербурженки Ольги Анциферовой с видами Афин и Венеции, выполненные в редкой гуаше-кварцевой технике и акварель с видом острова Валаам гатчинского художника Анатолия Засидкевича.

Выставка вызвала живой интерес присутствующих и много вопросов от «почему» до «почём». Этой выставкой хотелось привлечь внимание к творчеству наших местных, таких разных и талантливых земляков, искренне любящих и вдохновляющихся красотами Верхнего Оредежа. Хотелось бы, чтобы наше общество поощряло художников, украшало свои квартиры и особняки не пылесборниками-безделушками, а греющими душу картинами. Выставка продлится до 10 июля. А Сиверской нужен постоянный выставочный центр современного искусства, конечно, имени И.Н. Крамского, за который много лет ратуют наши художники.

Недавно запретили продавать книги местных авторов - не только художественные, но и краеведческие - в библиотеках. Пойдут ли на пользу населению эти новейшие бюрократические препоны, судите сами. Начнут опять «писать в стол».

Следующая творческая встреча с поэтом Галиной Хохловой состоится в Белогорском доме культуре 7 июля в 16.00.

Приобрести календарь на 2024 год, изданный к юбилею А.С. Пушкина, который украсили стихотворения Галины Хохловой и графика Ольги Анциферовой, можно в книжном магазине на улице Соборной, д. 4/9, в Гатчине.





Герман Седых

Последняя дорога

М.И. Лейкину

Речка Мойка, дом двенадцать…

Только некому писать…

Шубу надевает наспех:

На дуэль пора скакать.

Не с Рылеевым поэтом

Возле Оредеж-реки,

Где, забросив пистолеты,

Разошлись, как голубки.

К речке Чёрной с речки Мойки

Кони быстрые несут.

То не удалая тройка,

Не цыганской песни зуд.

В санках едет оскорблённый,

Оклеветанный поэт,

Чести, радости лишённый,

Пред судьбой держать ответ.

И поскачут с Мойки-речки

Кони к Сороти-реке

В путь последний, к славе вечной,

Где лежать в монастыре.

Галина Хохлова