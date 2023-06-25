Государственные микрозаймы: получить просто, использовать - выгодно

В Ленинградской области микрофинансирование осуществляет региональный Фонд поддержки предпринимательства. Микрозайм в Фонде получить несложно и выгодно, ведь ставка по государственным микрозаймам – не более 5% годовых, что значительно ниже уровня инфляции.

Самый популярный денежный продукт – программа «Стандарт», а самая низкая ставка – 3,75% предлагается предпринимателям моногородов, реализующим приоритетные проекты, и социальным предприятиям. Приоритетные проекты тоже получают займы по сниженной ставке, это женские и молодежные (до 35 лет) бизнесы, предприниматели в сфере экспорта, туризма, экологии, спорта, сельского хозяйства, социального предпринимательства, резиденты технопарков, индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, предприниматели старше 45 лет (если ведут бизнес менее одного года). Действуют программы «Старт» (для предпринимателей, действующих до 1 года), «Экспорт», «Микрозайм для самозанятых» и другие.

Так по программе «Приоритет» недавно получил льготный микрозайм Всеволожский производитель детской одежды – на сумму 2,2 млн. рублей под 4% годовых. Микрозаймы выручают бизнес, если нужно новое оборудование, сырье и материалы, а также если не хватает оборотных средств. Сумма микрозайма – от 50 тысяч до 5 миллионов рублей в зависимости от программы. Например, по программе «Приоритет Лайт» Фонд выдал небольшой заем на сумму 236 000 рублей предпринимателю из Пикалево, который продает зоотовары. А самозанятому из Луги, ремонтирующему обувь, - 350 000 рублей.

Всего в портфеле Фонда сейчас 589 микрозаймов, 106 из них получены в 2023 году на сумму 179,3 млн рублей, а общая сумма портфеля – 701,5 млн рублей.

Заявку на микрозайм лучше отправить прямо с сайта Фонда 813.ru, в разделе «Финансовая поддержка». Можно сформировать заявку в информационной системе ssmsp.lenreg.ru – она хорошо знакома предпринимателям, которые подают заявки на субсидии и гранты. Самозанятые граждане отправляют заявку через специальную электронную форму. Если комплект документов неполный, специалист Фонда свяжется с вами и пояснит, какие документы нужны. Рассматривается заявка обычно в течение 5 рабочих дней. Максимум через 10 рабочих дней комиссия решит – выдать вам средства или нет.