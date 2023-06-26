Безопасный дачный сезон

О том, как вести себя, чтобы дачный сезон не был омрачён пожаром, рассказал дознаватель ОНДиПР Гатчинского района Сергей Самсонов в рамках совещания, которое состоялось в администрации Гатчинского муниципального района.

Сергей Алексеевич напомнил председателям садоводств о том, что устанавливать мангалы и разводить костры можно только под присмотром, не стоит устанавливать их ближе 5 метров от зданий, а также в противопожарных разрывах. Кроме того, сотрудник рассказал о том, что на каждом участке должна находиться ёмкость с водой и подчеркнул необходимость содержания в пригодном состоянии пожарных водоёмов, что является первостепенной задачей именно председателей садоводческих товариществ.

Профилактическая работа, направленная на снижение пожаров в садоводческих массивах, началась в апреле и продолжится вплоть до осени. Она крайне актуальна для Гатчинского муниципального района, где более 300 садоводств, а население ряда посёлков в летний период увеличивается вдвое именно за счёт дачников. А, следовательно, и риск возникновения пожаров возрастает!

ОНДиПР Гатчинского района