Мирное солнцестояние

Юханнус – день летнего солнцестояния, является один из самых главных праздников лета для ингерманландских финнов. Праздник имеет весьма древние корни, которые глубоко укрепились в финской культуре. На гатчинской земле этот праздник прошёл по традиции с большим размахом. На Юханнусе было абсолютно всё – яркие традиционные наряды, хороводы, песни и, конечно же, большой костёр. Сама атмосфера праздника была пропитана чем-то языческим.

Сейчас праздник Юханнус - это не столько про летнее солнцестояние, сколько про культуру и дружбу народов. Этот праздник собирает на лугу под открытым небом сотни зрителей, музыкантов, танцоров, мастеров прикладного творчества. Не стоит забывать о различных декорациях, которые создают ту самую ни на что не похожую атмосферу Юханнуса: мост через реку Оредеж был украшен цветными лентами, а справа от сцены можно было увидеть элементы быта ингерманландских финнов. Гости и участники праздника приехали в национальных костюмах, женщины украсили волосы венками, а мужчины надели шляпы.

Погода тоже внесла свою лепту в проведении праздника - был по-настоящему летний жаркий день. Ото всюду доносилась финская и русская речь, в том числе и со сцены. По давней традиции праздник открылся исполнением гимна Ленинградской области и гимна ингерманландских финнов Nouse Inkeri.

С тёплыми приветствиями к участникам праздника обратились консультант комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Владимир Горячёв, заместитель главы администрации Гатчинского района по самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова, а также заместитель главы администрации Сиверского городского поселения Марина Дозморова.

Праздничный концерт открыл детский танцевальный коллектив «Миллениум» из поселка Сиверский, который выступал на этой сцене первый раз.

«Мы с радостью выступаем на творческих мероприятиях, связанных с дружбой народов, нам это очень близко. Именно на этом празднике наш коллектив «Миллениум» выступает впервые. Лично для меня Юханнус - это некий символ дружбы, несмотря ни на что. Мы все абсолютно разные, но мы всё равно дружим. Очень хочется, чтобы это дружба с годами только крепла», - высказалась Татьяна Шелькова, руководитель детского танцевального коллектива «Миллениум».

Танцевальный коллектив «Росинка» из поселка Сиверский под руководством Анны Ясновой тоже впервые принял участие в этом празднике.

«В нашем репертуаре есть постановки, специально созданные для мероприятий, посвящённых ингерманландской и карело-финской культуре, однако на Юханнусе мы выступаем впервые. Этот праздник, в первую очередь, - праздник культуры, праздник дружбы народов, которые живут буквально под одной крышей. Это просто прекрасно то, что люди объединяются, обмениваются своими культурными традициями. К тому же всё это происходит на природе в такой непринужденной обстановке», - поделилась эмоциями Анна Геннадьевна.

Своим искусством порадовали гостей ансамбли традиционной финской песни, фолк-группа «Нееви», творческий коллектив «Шойкула», хор прихода Святого Николая и другие артисты.

В программе праздника также были катание на лошадях и в упряжке, запряжённой оленем, мастер-классы по изготовлению сувениров и народные спортивные игры.

По традиции, кульминацией праздника стал большой костёр. Огонь – один из главных символов Юханнуса, олицетворяющий жаркое летнее солнце. Ещё одним не менее важным символом праздника является вода. Ингерманландцы верят, что если пустить по реке венок из полевых цветов и загадать желание, то год станет удачным и всё желаемое сбудется. В этом обряде приняли участие немало людей – и поплыла по реке Оредеж вереница венков из ярких летних цветов.

Максим Булатов