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В МФЦ Ленобласти - новая услуга для спортсменов

Оформить услугу по присвоению и подтверждению спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный разряд» теперь можно во всех отделениях и бизнес-офисах МФЦ Ленинградской области.

Рубрики:  Спорт

Чтобы оформить разряд, нужно обратиться в МФЦ от имени региональной спортивной федерации -  это может сделать как руководитель федерации, так и сотрудник (член) федерации на основании доверенности, и подать подтверждающие документы. 

 В случае положительного заключения комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области на имя федерации будет оформлено решение о присвоении спортсмену спортивного разряда.

 Спортивный разряд присваивается спортсмену на основании результатов его участия в соревновании, на котором он выполнил нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда по соответствующему виду спорта. Если спортсмен ранее уже получал разряд, подтвердить его также можно через МФЦ.