В МФЦ Ленобласти - новая услуга для спортсменов

Чтобы оформить разряд, нужно обратиться в МФЦ от имени региональной спортивной федерации - это может сделать как руководитель федерации, так и сотрудник (член) федерации на основании доверенности, и подать подтверждающие документы.

В случае положительного заключения комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области на имя федерации будет оформлено решение о присвоении спортсмену спортивного разряда.

Спортивный разряд присваивается спортсмену на основании результатов его участия в соревновании, на котором он выполнил нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда по соответствующему виду спорта. Если спортсмен ранее уже получал разряд, подтвердить его также можно через МФЦ.