Акселератор роста малого бизнеса для HoReCa открывает возможности в Ленинградской области

Телефоны стали источником повышенной опасности: с помощью средств связи мошенники воздействуют на психику обывателей. По указке аферистов люди снимают со счетов деньги, лезут в долговую яму – берут займы и отправляют злоумышленникам. Самый простой способ борьбы с телефонным мошенничеством – это …бездействие. Никуда не ходить. Ничего не переводить. На вопросы не отвечать, коды не диктовать. Никаких кнопок не нажимать, кроме одной – отбой.