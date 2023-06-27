Акселератор роста малого бизнеса для HoReCa открывает возможности в Ленинградской области
В Ленинградской области проходит Акселератор роста малого бизнеса. Финал состоится в июле 2023 года.
Все участники программы — предприниматели индустрии сервиса и гостеприимства получат:
– образовательный интенсив и поддержку наставника;
– перезагрузку бизнес-модели совместно с партнерами и менторами Акселератора;
– возможность грантовой поддержки и софинансирования проектов;
– статус «Лидера Акселератора роста малого бизнеса» и индивидуальный лидер-трек для продвижения проекта;
– доступ к экспертному сообществу и федеральным партнерам.
Премиальная программа и возможности для финалистов:
– возможность получения образовательного гранта на программу-погружение в опыт игроков сферы HoReCa от Акселератора роста малого бизнеса;
– бизнес-дайвинг с экспертами ТОП-события в мире гастрономии и гостеприимства;
– розыгрыш ценного приза на демо-дне (финале) программы.
Присоединиться к проекту можно, зарегистрировавшись по ссылке: https://tehnologii-razvitiy-pro.timepad.ru/event/2436621/.
Получить подробную информацию можно по телефону 8 (800) 550-57-90 или по электронной почте go@federalbusiness.ru.