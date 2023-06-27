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Акселератор роста малого бизнеса для HoReCa открывает возможности в Ленинградской области

В Ленинградской области проходит Акселератор роста малого бизнеса. Финал состоится в июле 2023 года.

Рубрики:  Бизнес

Все участники программы — предприниматели индустрии сервиса и гостеприимства получат:

     образовательный интенсив и поддержку наставника;

     перезагрузку бизнес-модели совместно с партнерами и менторами Акселератора;

     возможность грантовой поддержки и софинансирования проектов;

     статус «Лидера Акселератора роста малого бизнеса» и индивидуальный лидер-трек для продвижения проекта;

     доступ к экспертному сообществу и федеральным партнерам.

Премиальная программа и возможности для финалистов:

     возможность получения образовательного гранта на программу-погружение в опыт игроков сферы HoReCa от Акселератора роста малого бизнеса;

     бизнес-дайвинг с экспертами ТОП-события в мире гастрономии и гостеприимства;

     розыгрыш ценного приза на демо-дне (финале) программы.

Присоединиться к проекту можно, зарегистрировавшись по ссылке: https://tehnologii-razvitiy-pro.timepad.ru/event/2436621/.

Получить подробную информацию можно по телефону 8 (800) 550-57-90 или по электронной почте go@federalbusiness.ru.