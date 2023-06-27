В Белогорке начали ремонт плотины

За лето подрядчик должен выполнить на Белогорской МГЭС комплекс работ по ремонту, который включает восстановление откосов плотины и возведение противопаводкового парапета на правобережном участке. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2023 года. Генподрядчиком выступает ООО «ОК «Акведук».

Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды обращается к жителям и гостям Белогорки с просьбой обратить особое внимание на технику безопасности во время проведения работ:

- Настоятельно рекомендуем не приближаться к проходящим рядом стройкам, следовать только обозначенным маршрутам движения и не нарушать запрещающие знаки и ограждения. Будьте чрезвычайно внимательны и осторожны во избежание несчастных случаев.