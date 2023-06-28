Грант можно получить повторно!

Молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет включительно, а также социальные предприятия Ленобласти теперь смогут получать гранты один раз в три года. Об этом говорится в приказе Минэкономразвития России, прошедшем регистрацию в Минюсте. Государственная финансовая поддержка стала возможна в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В Ленинградской области, начиная с 2021 года, гранты получили более 380 молодых предпринимателей и социальных предприятий Ленобласти. Эти средства помогли открыть множество новых бизнесов, а также реализовать новые проекты на действующих малых предприятиях. Молодежь открывает спортивные и культурные клубы, арт-пространства и кабинеты красоты, швейные, мебельные производства, фото и видеостудии, социальные предприятия развивают дополнительное образование для детей и взрослых, услуги для уязвимых категорий жителей региона, культурно-познавательный туризм и другие виды бизнеса.

Максимальная сумма гранта сейчас составляет 500 тысяч рублей и получить грант по условиям, действующим до выхода нового приказа можно было однократно. Теперь, при условии успешной реализации первого гранта и прохождения бесплатного обучения в региональном центре «Мой бизнес» в целях развития, масштабирования своего предприятия можно повторно получить грант - уже в размере до 1 млн рублей. Таким образом, в 2024 году грантополучатели 2021 года смогут снова претендовать на финансовую господдержку.